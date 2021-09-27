Со своей трубой: как жителям Томской области бесплатно подключиться к газовым сетям

В Томской области, где добывают «голубое топливо», больше половины домохозяйств пока не газифицированы. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В июне 2021 года президент России подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Предшествовала этому инициатива, которую Владимир Путин озвучил в послании Федеральному собранию 21 апреля.

– Немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети, но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она, труба, а газа в домохозяйстве нет. За подводку газа непосредственно к границе участка в населенном пункте люди платить не должны, – заявил глава государства.

Тут же последовал законопроект, который инициировало парламентское большинство в Государственной Думе РФ. Может, кто-то и расценил его как популистский, однако необходимые документы правительством были оперативно приняты, и плановая работа в регионах началась.

Федеральная программа, получившая название «Социальная газификация», предусматривает бесплатное подведение газопровода до границ земельных участков и подключение принадлежащего физическим лицам газоиспользующего оборудования. Основное условие: в населенном пункте, в котором располагается домовладение, должны быть проложены газораспределительные сети.

Если земельный участок оформлен и дом зарегистрирован, можно подавать заявку на бесплатную газификацию. Фото: Валерий Доронин, пресс-служба мэрии Томска.

Пройти «последнюю милю»

По замыслу властей, программа должна решить проблему так называемой «последней мили», когда магистральный газопровод в населенном пункте есть, а трубы до участка нет, и жителям приходится прокладывать ее за свой счет. Но перед этим нужно подготовить большой пакет документов, проект газификации и заключить договор с компанией, которая будет заниматься строительно-монтажными работами. Процедуру эту не назовешь ни простой, ни дешевой.

Новая программа, соответственно, весьма дорогостоящая. В июле генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов заявил, что затраты на догазификацию четырех миллионов домохозяйств в населенных пунктах России могут составить 578 млрд руб. до 1 января 2023 года.

По его словам, в 200 метрах от существующих газораспределительных сетей находится 2,1 млн домовладений. Для их газификации необходимы инвестиции в размере 310 млрд руб. «Это по всей стране, без разделения между «газпромовскими» регионами и регионами, в которых работают организации, не входящие в группу «Газпром», – пояснил представитель холдинга.

Распоряжением правительства РФ единым оператором газификации для всех газифицированных регионов СФО – Томской, Кемеровской, Новосибирской, Омской, Иркутской областей и Республики Алтай – определено ООО «Газпром газификация». В свою очередь, региональным оператором в Томской области выступает компания «Газпром газораспределение Томск». Для реализации программы «Социальная газификация» создан региональный штаб под руководством заместителя губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного.

По данным обладминистрации, на сегодняшний день негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах Томской области насчитывается более 47 тысяч. По программе «Социальная газификация» на 14 сентября жителями было подано 1 836 заявок и заключен 1 041 договор. Подключение к сетям газоснабжения по новым правилам выполнено пока немногим более чем по 200 договорам.

Для определения объемов работ региональный штаб вместе с органами местного самоуправления разработал сводный план-график догазификации (размещен на сайте областного департамента промышленности и энергетики). Срок его реализации рассчитан на три года, но жители некоторых населенных пунктов могут рассчитывать на подключение к газу уже до конца 2021-го.

В частности, в график догазификации домовладений до декабря текущего года включены томские поселки Копылово, Штамово, Спутник, Аникино, Заварзино, деревня Лоскутово, село Дзержинское и другие. Помимо Томска, на 21 сентября в плане-графике значились ЗАТО Северск и ряд районов – Томский, Шегарский, Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, Чаинский, Колпашевский, Парабельский, Каргасокский, Александровский.

Основное условие программы: в населенном пункте должны быть уже проложены газораспределительные сети. Фото: с сайта duma.tomsk.ru

Куда подавать заявки

При условии оформленного земельного участка и зарегистрированного домовладения жители региона могут подать заявку на бесплатную газификацию, обратившись в офис или на сайт ООО «Газпром газораспределение Томск», через официальный портал Единого оператора газификации РФ, а также через МФЦ «Мои документы» или портал «Госуслуги».

Сейчас в областном центре и в других муниципалитетах сотрудники жилищно-коммунальных служб проводят обходы частных домовладений и

рассказывают о возможностях бесплатного подведения газа для бытовых нужд на тех территориях, где уже проложены коммуникации. Специалисты, в частности, разъясняют владельцам участков: если земля и дом не зарегистрированы, то после их оформления возможность бесплатной догазификации сохраняется.

В обладминистрации заверяют, что все заявки, поступившие от населения и/или органов местного самоуправления, будут включены в поадресный план-график догазификации, по которому будет идти строительство газопроводных сетей до границ земельного участка.

По поручению президента ускоренную догазификацию в России планируется провести до 2023 года. В региональном департаменте промышленности и энергетики сообщили, что по состоянию на 1 января 2021-го уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области составлял 41,86%. На сегодняшний день получили «голубое топливо» 46 тыс. домохозяйств.

Как сказано выше, потенциальная возможность догазификации имеется для 47 тыс. домовладений в 91 населенном пункте. Хотя это вовсе не означает, что «последнюю милю» от газопровода до каждого из них получится подвести бесплатно.