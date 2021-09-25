Суд над мэром Кляйном продолжает выявлять «слабые звенья» команды

Если Иван Григорьевич после окончания суда вернется в свой кабинет мэра Томска, то кадровый вопрос в администрации города ему предстоит решать в первую очередь. Фото: Валерий Доронин

Как очень верно заметила, комментируя на этой неделе судебные заседания в Советском районном суде адвокат Лариса Шейфер, скоро томичи станут не только специалистами по санитарно-защитным зонам, но и экспертами в вопросах земельного законодательства. И это правда. Как правда и то, что очень многое уже узнал о своих подчиненных и мэр. К счастью или нет – будет видно. Но тот факт, что почти все из услышанного стало откровением для него – чистая правда.

«Внеплановая» аттестация

Позади – допросы в суде нескольких десятков сотрудников мэрии, специалистов разного профиля и ранга. Впереди – еще столько же, вероятно. Можно представить себе, сколько волнений испытывают накануне своего выступления в судебном зале вызванные стороной обвинения свидетели, которые отвечают на вопросы суда не только под неулыбчивым взглядом прокурора, но еще и в присутствии «босса» - градоначальника. Оставим пока в стороне саму абсурдность ситуации, которую, думаю, нормальный чиновник не хотел бы видеть даже в страшном сне. Сейчас о другом.

Если в обычной жизни обычного муниципального служащего волнительная процедура аттестации ждет раз в три года, то допрос с пристрастием в судебном заседании – это еще одна полноценная суровая аттестация. Только внеплановая. И речь идет даже не о фактах по уголовному делу. Если бы только это! Дотошный гособвинитель выспросит все тонкости должностных обязанностей, адвокаты азартно исследуют профессиональные детали вашей служебной деятельности, а судья будет мягко, но настойчиво просить ответить здесь и сейчас. Без шпаргалки и подсказки.

Но еще же в зале есть мэр! Статус подсудимого никак не мешает Ивану Григорьевичу уточнять и задавать самые разные вопросы, в том числе и неудобные. Ну, то есть те, на которые ответа «аттестуемый» не знает. А должен бы знать, судя по должностным обязанностям.

Впервые не хочу называть фамилию девушки-свидетеля, специалиста департамента архитектуры и градостроительства, которая была вызвана для дачи показаний на неделе. Потому что ей досталось и без этого. Причем от самого главного начальника. От мэра.

Суд интересовало, как готовилось то самое постановление, в котором предпринимателю Р.Аминову было отказано в смене зоны земельного участка на ул. Мокрушина. Исполнитель этого документа прилежно отвечала на вопросы суда. «Аттестация» шла по плану: вопросы сыпались как из пулемета.

- Что явилось основанием для разработки данного постановления?

- То, что этот вопрос рассматривался на комиссии по землепользованию и застройке.

- Кто дает поручение подготовить постановление?

- Либо начальник отдела, либо председатель комитета.

- В постановлении указано три причины отказа: отсутствие транспортной доступности, наличие санитарно-защитной зоны и отсутствие объектов социального назначения. На момент дачи поручения вам было сказано готовить отрицательный документ?

- Ну..да.

Сотрудник департамента архитектуры во время «экзекуции» несколько раз вздыхала:

- Я не могу принять самостоятельное решение – я всегда советуюсь с начальником. Я не работала в одиночку никогда…Всегда как исполнитель.

А «выстрелы» продолжались:

- Кто поднял вопрос, что на Мокрушина есть санитарно-защитная зона?

- Мне все поручения дает начальник отдела. А ей, может быть, председатель комитета.

И тут не выдержал Кляйн:

- Правильно ли я понял из вашего ответа, что практика дачи конкретных предложений идет только со стороны руководства? Приходит к вам начальник отдела и говорит: готовь именно такое решение? Или вы все же как специалист должны изучать вопрос, подготовить предложения?

- В любом случае я изучаю документы, но в силу того, что мне не хватает знаний, меня консультирует начальник, - в смятении отвечает сотрудница.

- То есть подсказывает? – на минуту показалось, что Иван Григорьевич забыл, что сейчас происходит, но он, похоже, ни на минуту и не забывал, что он «шеф» – строгий и всевидящий. А он продолжал:

- Еще вопрос. Вы сказали, что живете на Мокрушина. Знаю этот район, сам там жил много лет. Школа 49-я переполнена, 62-й детсад, один на весь микрорайон, переполнен. Представьте, что сегодня вам снова пришло заявление об изменении зоны, неважно от кого. И не было бы никаких указаний сверху. Вам надо было самой решать, что делать с изменением зоны. Как бы вы сегодня поступили?

- Чисто по-человечески там сложная обстановка. Но дело в том, что я не имею возможности принимать таких решений – отказать или поддержать, - продолжала гнуть свою линию бедная сотрудница.

Вот это она делала зря. Мы, журналисты, искренне болели за девушку. Но она, как наша сборная по футболу, не оправдала наших надежд. И мэр даже слегка повысил голос:

- Но вы - специалисты! Вы должны готовить для руководства документ! Вы должны заглянуть в справочные системы, в СНИПы, нормативы… И иметь свою обоснованную точку зрения: либо да, либо нет! И уметь ответить, почему это так. Это ваш функционал. Не руководитель за вас, а вы обязаны готовить документы - либо отказ, либо согласие!

- Ну, это в теории, - попыталась красиво сдаться сотрудница мэрии.

Но мэр белый флаг не принял:

- Как это - «в теории»?! Вы не можете ответить, как бы вы сегодня поступили?!

- Ну, наверное, застраивать дальше там не стоит…

Профи бывшими не бывают

Что характерно, бывшие сотрудники администрации г.Томска, отвечали на вопросы суда намного смелее. Следующий свидетель, Евгений Семерук (в прошлом – советник департамента правового обеспечения, а нынче – свободный от чиновничьих проблем менеджер общества с ограниченной ответственностью), достаточно полно рассказал о процедуре предоставления земельных участков с торгов. Хотя сам он уже не работает в мэрии уже несколько лет. И даже выдал революционную мысль о том, что после внесения изменений в Земельный кодекс комиссия по предоставлению земельных участков, которая работает в администрации, потеряла смысл.

Работа комиссии интересовала прокурора в связи с сомнениями в законности предоставления участка по улице Пастера заявителю Светлане Кляйн.

Евгений Семерук ответил сразу: - Я не вижу здесь противоречия ни с законом, ни с решением комиссии, хотя это и чисто формальный орган.

…Если Иван Григорьевич после окончания суда вернется в свой кабинет мэра Томска, то кадровый вопрос в администрации города ему предстоит решать в первую очередь. Было видно, что он это уже понял.