Коронавирус в Томске 24 сентября 2021 года – число заражений перевалило за 43 тыс. человек

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 62 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 223, сообщает региональный оперштаб. Фото: Ксения Высотина

На 24 сентября в Томской области общее число заболевших составило 43 110 человек. За сутки было выявлено 93 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 62 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 36 223, число умерших – 561 (+2 за текущие сутки). О причинах летальных исходов не сообщается.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 23,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,05.

Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,05. Print screen с ресурса Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,4.

Привиться от гриппа и коронавируса можно и в выходные

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Пять пунктов вакцинации будут работать в субботу и воскресенье, 25 и 26 сентября, сообщил оперативный штаб региона. Привиться можно в мобильных пунктах. Вакцинация проводится бесплатно всем желающим в возрасте старше 18 лет.

Так, 25 сентября с 10 до 15 часов прививку можно поставить в библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14). В течение обоих выходных будут открыты остальные пункты: с 13 до 20 часов - на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б); с 10 до 15 часов в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов в пункте вакцинации МСЧ - 2 (Иркутский тракт, 156); с 10 до 16 часов на базе общеврачебной практики МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

Отметим, вакцинация от COVID-19 также продолжится в лечебно-диагностическом центре «МИБС» (ул. Мичурина, 105). Перед вакцинацией необходима предварительная запись - телефон 8 (3822) 90-80-00.

В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа. Привиться можно и в выходные. Фото: Ксения Высотина

В облздраве уточняют, что прививка от гриппа проводится препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», от новой коронавирусной инфекции - «Спутником V» и «Спутником Лайт». Между прививками необходимо соблюсти интервал протяженностью не менее месяца. Собираясь в прививочный кабинет или мобильный пункт, не забудьте взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.