Как и где провести эти выходные в Томске?

«КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в нашем городе. Фото: Ксения Высотина

Очередная рабочая неделя подошла к концу. И теперь пора наполнить свои выходные в Томске эмоциями – вдохновляйтесь выставками, восхищайтесь спектаклями, найдите занятие себе по душе, чтобы отлично провести время! «КП-Томск» готова предложить свои рекомендации в ответ на вопрос, где и как провести выходные в нашем городе.

Выставка «Ольга Гречина. От гиперреализма до сюрреализма»

Работы Гречиной хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Мемориальном музее космонавтики, а также в музеях Германии, Бельгии, Японии и США.

В Томске продолжает работать выставка современного искусства Ольги Гречиной (Москва). Ее автор - член Союза художников России. Работы Гречиной хранятся в Государственной Третьяковской галерее и Мемориальном музее космонавтики, а также в музеях Германии, Бельгии, Японии и США. Выставка работает с 7 сентября по 17 октября в течение дня в областном художественном музее.

Футбольный матч «Томь» - «Кубань» (Краснодар)

Команда «Томи» сыграет с командой из Краснодара «Кубань» на местном стадионе «Труд».

В субботу, 25 сентября, в Томске пройдет очередное Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов ФНЛ. Команда «Томи» сыграет с командой из Краснодара «Кубань» на местном стадионе «Труд» в 16:00.

Показ фильма «Боевая система»

Премьера состоится в кинотеатре «Киномакс» в 18:00.

25 сентября состоится показ фильма «Боевая система». Отметим, что кинокартина вошла в ТОП-7 лучших фильмов по стране на Российском питчинге в Москве в апреле 2021 года в номинации «Режиссер-дебютант». Кинолента была снята в Томске и Томской области, в съемках приняло участие более 500 томичей и гостей города. Премьера состоится в кинотеатре «Киномакс» в 18:00.

Экскурсия «Вагон знаний. Сибирь»

Вагон остановится на перроне вокзала Томск-1.

В воскресенье, 26 сентября, в Томск прибудет первый туристический поезд «Вагон знаний. Сибирь». Он остановится на перроне вокзала Томск-1. Проект посвящен Международному Дню туризма и инициирован Туристским информационным центром Томска. Начало мероприятия в 11:20.

Спектакль «Сережа очень тупой»

Спектакль можно посмотреть в драмтеатре на малой сцене в 18:00.

В воскресенье, 26 сентября, также можно посетить премьеру спектакля по пьесе Дмитрия Данилова «Сережа очень тупой». Однажды молодому программисту Сереже позвонили из курьерской службы и сказали, что доставят посылку. Вроде обычное дело. Но с того момента, как курьеры переступили порог квартиры героя, его жизнь стала стремительно превращаться в театр абсурда. Спектакль можно посмотреть в драмтеатре на малой сцене в 18:00.