Новости Томска на 23 сентября 2021: следственный комитет разыскивает особо опасного преступника

Новости Томска на 23 сентября 2021. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новости Томска на 23 сентября 2021- подборка "Комсомолки". Собрали главные события города и области.

Сотрудники полиции установили местонахождение 16-летнего подростка, который 12 сентября ушел из дома в селе Красноярке и не вернулся.

Не позднее 15 октября планируется завершить работы по реконструкции участка тепломагистрали на улице Герцена от Новгородской до Тверской в Томске. В эти же сроки для движения машин откроют проезжую часть.

Подготовка к четвертой волне новой коронавирусной инфекции началась в Томской области. Будет увлечено число бригад скорой помощи и многое другое.

Подозрительный сверток нарушил привычный уклад дня в биокорпусе СибГМУ. Преподаватели, студенты и сотрудники были эвакуированы 22 сентября из здания на Учебной, 39. На месте работала полиция.

В начале декабря этого года Томск должен представить окончательный вариант проекта границ исторического поселения в министерство культуры. Эта информация была озвучена на заседании комитета по архитектуре думы города.

За совершение особо тяжкого преступления против личности разыскивается уроженец села Александровское 1983 года рождения.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования жесткой посадки самолета Ан-28, которое произошло 16 июля 2021 года в Бакчарском районе.