Губернатор Томской области объявил о подготовке к четвертой волне коронавируса

Томская область готовится встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с COVID-19, поручил своему заместителю по социальной политике Алене Левко и облздраву развернуть подготовку к четвертой волне новой коронавирусной инфекции. Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба областной администрации.

- Несмотря на стабильность эпидобстановки сегодня, она может ухудшиться в начале октября, поскольку распространение СОVID-19 совпадает с пиком сезонных респираторных заболеваний. В ситуации, когда коллективный иммунитет еще не достигнут, это может поставить под угрозу здоровье людей, особенно тех, кто еще не привился. Поэтому мы должны встретить четвертую волну эпидемии во всеоружии, использовать короткую передышку между волнами по максимуму, - заявил глава региона.

Сергей Жвачкин подчеркнул, что с каждой очередной волной коронавирус становится агрессивнее. Томская область уже направила 100 млн рублей на покупку аппаратов ИВЛ и сформировала резерв кислородных концентраторов. Также, в регионе необходимо создать запас лекарств и средств для диагностики.

По словам губернатора, число бригад скорой помощи будет увеличено за счет старшекурсников СибГМУ. Помимо нового транспорта для «скорой», продолжат использовать машины чиновников и такси.

Напомним, что 14 сентября в Томской области сняли ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита. Запрет на ночную работу ввели в июле 2021 года, заведения закрывались в полночь и начинали работу не раньше шести утра. На сегодняшний день, в регионе 42 837 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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