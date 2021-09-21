Томичам на заметку: 5 неожиданных продуктов, которые можно хранить в морозильной камере

Мясо, пельмени, полуфабрикаты, масло - классический список продуктов, которые хранятся в морозилке. Хотя замораживать можно практически все. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накупили слишком много продуктов или приготовили больше, чем надо? Не спешите выкидывать лишнее, многие из них замечательно хранятся в морозильной камере. В морозилке продукты сохраняются долго, к тому же такой подход позволяет сэкономить семейный бюджет - не нужно выбрасывать быстропортящийся продукт и покупать новый.

Мясо, пельмени, полуфабрикаты - стандартный список продуктов, которые хранятся в морозилке. Хотя замораживать можно практически все: овощи, грибы и ягоды, различные специи и пряные травы. «КП-Томск» и специалисты АНО «Роскачество» предлагает расширить этот список «неожиданными» продуктами, срок годности которых можно продлить с помощью заморозки, и рассказывает, как правильно их заморозить.

Молоко

Молоко рекомендуется замораживать в контейнере или бутылках - не в картонной коробке. Кроме того, емкость не должна быть заполнена полностью, потому что при заморозке молоко, как и другая жидкость, будет расширяться, и для этого нужно оставить немного места. Замороженное молоко лучше использовать, например, для приготовления смеси для блинов, а не для питья, поскольку вкус может измениться.

Есть интересный лайфхак: можно залить молоко в формочки для льда (для добавления в чай и кофе).

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мука

Замораживать муку рекомендуется в случае ее редкого использования (например, если она нужна раз в несколько месяцев). Если открытую упаковку муки хранить при комнатной температуре, то в ней могут завестись вредители хлебных запасов.

По словам экспертов, заморозка предотвратит появление вредителей, чем продлит срок хранения. Прежде чем отправить муку в морозилку, ее нужно герметично упаковать (например, в целлофановый пакет или пакеты с застежкой ZIP-Lock).

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хлеб

Хлеб можно замораживать, чтобы предотвратить появление плесени. Для этого лучше сразу нарезать его ломтиками и поместить в морозильную камеру. Витамины, которые содержатся в хлебе, при заморозке сохраняют свои полезные свойства, но при хранении более месяца их количество снижается.

Разморозить хлеб можно при комнатной температуре в течение нескольких часов либо используя микроволновку, тостер и даже гриль. Есть его необходимо сразу же, так как процесс очерствения после разморозки происходит быстрее. Повторно замораживать размороженный хлеб не рекомендуется, так как может измениться его текстура.

Твердый сыр

Мягкие сыры, такие как рикотта и моцарелла, не подходят для заморозки (при размораживании вы получите творожистую массу). Однако твердый сыр замораживать можно. Предварительно его можно натереть (морозильная камера в любом случае сделает его рассыпчатым) и впоследствии использовать как посыпку.

Размораживать сыр необходимо поэтапно: сначала несколько часов в холодильнике, далее - дать оттаять при комнатной температуре.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пряные травы

Целиком травы замораживать не рекомендуется, так как после размораживания зелень изменит свою текстуру. Лучше хорошо измельчить травы и сложить их в вакуумные пакеты, выпустить воздух.

Еще одни вариант - промыть купленную зелень, мелко порезать и разложить по формам для льда. Залить зелень можно оливковым маслом или обычной водой. Когда будете готовить суп, зелень достаточно добавить в кастрюлю с кипящим бульоном, чтобы придать блюду вкус и аромат.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Продукты, которые совсем не подходят для замораживания

Это все водянистые овощи - кабачки, огурцы, сельдерей, томаты, салатные листья. После размораживания они превращаются в пюре и теряют свой вкус.

И помните, что нет вечных продуктов и наше убеждение «Оно же в морозилке лежит - не испортится!» может очень пагубно сказаться на вашем здоровье.

Сроки хранения продуктов в морозилке:

Курица, индейка - 9 месяцев

Говядина, свинина, баранина - 4-6 месяцев

Рыба: жирная - 2-3 месяца, вся остальная - 6 месяцев

Морепродукты - 3-4 месяца

Пельмени, вареники, котлеты, фарш и др. - 3-4 месяца

Готовые блюда, в том числе бульоны и супы, соусы, котлеты, - 2-3 месяца

Овощи и фрукты - до 1 года

Грибы -: вареные до 1 года, сырые - 8 месяцев

Ягоды - 6 месяцев

Зелень и травы - 6-8 месяцев

Мороженое - 2 месяца

Маргарин и сливочное масло - около 9 месяцев

Хлеб и другая выпечка - 2-3 месяца