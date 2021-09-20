Коронавирус в Томске 20 сентября 2021 года – коэффициент распространения инфекции составляет 0,95

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 62 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 961, за сутки выявлено 84 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На 20 сентября в Томской области общее число заболевших составило 42 745 человек. За сутки было выявлено 84 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 62 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 961, число умерших – 556.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 25,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95. Print screen с ресурса Yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6. В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса и гриппа.

Хотите привиться коллективно? Это возможно

По информации оперштаба, на понедельник первый компонент прививки от COVID-19 поставили 295 582 жителя, 274 571 завершили иммунизацию. Из общего числа привитых вакцинировались 45 667 сотрудников трудовых коллективов 615 предприятий и организаций региона.

В облздраве сообщили, что среди крупных предприятий и организаций, позаботившихся о здоровье своих сотрудников значатся предприятия «Манотомь», «Томсэнергосбыт», Федеральная налоговая служба, Томский областной суд, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР и другие.

На 20 сентября от коронавируса вакцинировались 45 667 сотрудников трудовых коллективов 615 предприятий и организаций региона. Фото: Ксения Высотина

Организовывать коллективную иммунизацию нужно следующим образом. Если в организации более 30 сотрудников сообщат о намерении привиться, на предприятие приедет мобильная бригада медиков. Также работодатели могут подать заявку на вакцинацию коллектива от COVID-19 или гриппа в департамент здравоохранения Томской области на электронный адрес vaccine@dzato.tomsk.ru

Специалисты поясняют: в заявке указывают наименование организации, адрес, количество сотрудников для прохождения вакцинации, контактное лицо для обратной связи. Отправить ее можно и на «горячую линию» департамента здравоохранения по телефону (3822) 516-616.