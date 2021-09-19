Сберегая «зеленое золото»: Томская область вместе со всей страной отмечает День работников леса

В России, а тем более в сибирских краях, лесная служба во все времена являлась благородным трудом. Фото: с сайта nbchr.ru

День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечается в России в третье воскресенье сентября, – праздник довольно молодой. Он появился в Советском Союзе несколько десятилетий назад.

Отправной точкой стало принятие 18 сентября 1977 года первого в стране «Лесного законодательства», а 1 октября 1980-го президиум Верховного Совета СССР издал соответствующий указ «О праздничных и памятных днях». К счастью, при смене общественного строя эта знаменательная дата сохранилась в нашем календаре.

Установление праздничного дня стало данью уважения людям, которые сохраняют и преумножают природные богатства России. Это праздник тех, кто работает над возрождением лесных массивов и увеличением площади лесных богатств, ведет борьбу с самовольными вырубками леса и браконьерством в охотничьих угодьях, осуществляет научное обеспечение отрасли, производит сырье и продукцию из древесины.

Сегодня в Томской области День работников леса отмечают более шести тысяч человек разных профессий. Фото: с сайта rcfh.ru

Беречь и преумножать

В Томской области, площадь которой 31,4 млн гектаров, большую часть территории составляют земли лесного фонда. Леса – один из наиболее значимых активов региона, на который приходится около 20 процентов (это более 28,8 млн гектаров) лесных ресурсов Западной Сибири.

Только занятая хвойными породами площадь превышает 10 млн гектаров. Из них наиболее ценными являются кедр, ель, пихта, сосна, лиственница. Около четверти всех лесных угодий передано в аренду для заготовки древесины предприятиям-лесопользователям.

Исполнительным органом государственной власти в этой сфере является департамент лесного хозяйства Томской области. Именно в его ведении находятся леса, расположенные на землях лесного фонда. На территории региона организовано два десятка лесничеств.

В лесном хозяйстве области сейчас занято более шести тысяч человек. Это лесничие, инженеры, таксаторы, лесоводы, лесопромышленники, лесоустроители; все, кого связывает одна общая задача – сохранять, восполнять и рационально использовать ценный природный запас.

Лесная служба во все времена являлась благородным трудом. Кстати, в Томской области ежегодно проводится конкурс на звание «Лучший лесничий года». В 2021-м в нем приняли участие руководители 12 лесничеств – Александровского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, Тимирязевского, Томского, Улу-Юльского, Чаинского и Шегарского.

На первом этапе состязаний самого достойного кандидата определяли сами томичи с помощью интернет-голосования, а затем конкурсантов оценивали специалисты профильного департамента. Накануне профессионального праздника были подведены итоги.

Победителем конкурса с преимущественным отрывом баллов признан главный лесничий Парабельского лесничества Николай Лазарев. В лесное хозяйство он пришел 13 лет назад, после окончания Бийского лесхозтехникума. Прежде чем занять нынешнюю должность, работал инженером защиты и охраны леса, мастером леса, помощником лесничего, мастером цеха лесопиления.

Второе место занял главный лесничий Кожевниковского лесничества Дмитрий Стрелков, кстати, самый молодой специалист на этой должности в области. По его словам, с детства он был в кругу лесников, рыбаков и охотников, которые и привили любовь к природе и животному миру. Свой профессиональный путь начал в 2014-м помощником участкового лесничего.

Замыкает тройку победителей Ольга Ряннель, главный лесничий самого северного Александровского лесничества, одна из немногих в регионе женщин в этой профессии. О том, что ее жизнь будет связана с лесом, сомнений не было ни у кого с самого детства. Ольга Александровна из потомственной династии лесничих томского севера, вся трудовая деятельность семьи Ряннель связана с лесным хозяйством Александровского района. Общий стаж семьи составляет целых 112 лет!

Главный лесничий Александровского лесничества Ольга Ряннель – одна из немногих женщин на такой должности. Фото: департамент лесного хозяйства Томской области

Как учили деды и прадеды

Накануне праздника поздравление работникам леса и ветеранам лесного комплекса адресовал губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

«Зеленое золото» – одно из главных природных богатств России, Сибири и, конечно, нашего родного края, – отметил в своем обращении глава региона. – Тысячи профессионалов трудятся каждый день, сохраняя и преумножая это достояние. Мы успешно прошли пожароопасный сезон и помогли Якутии справиться со стихией. Вместе с правоохранительными органами мы боремся с «черными лесорубами», вытесняя из лесоперерабатывающего комплекса теневой бизнес, ставя надежный заслон вывозу из региона «кругляка». Мы создаем новые рабочие места, развивая заготовку и глубокую переработку древесины в районах области. Спектр действующих заводов скоро пополнит новое высокотехнологичное производство OSB-плит в окрестностях Томска. Мы восстанавливаем леса и по нацпроекту «Экология», и по велению души, ведь так нас, сибиряков, учили наши деды и прадеды».

Уверены: впереди у томских работников леса новые проекты и новые достижения. Присоединяемся к поздравлениям и желаем всем представителям отрасли здоровья, благополучия, успехов в профессиональной деятельности!