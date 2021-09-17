Коронавирус в Томске 17 сентября 2021 года – выздоровели 73 томича, заболели 92

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 73 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 770, число умерших – 556 (+2 за сутки). Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На 17 сентября в Томской области общее число заболевших составило 42 488 человек. За сутки было выявлено 92 новых случая заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 73 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 35 770, число умерших – 556 (+2 за сутки). По данным оперштаба, причины их смерти установлены. Подробности не оглашаются.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 29,9 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,97.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,97. Принт скрин с ресурса yandex.ru

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6. В регионе до 1 ноября продолжается вакцинация от коронавируса.

Тяжелых форм течения инфекции стало меньше

Вакцинация от COVID-19 снизила число тяжелых форм заболевания: люди переносят его либо бессимптомно, либо легко. Дефицита мест в респираторных госпиталях в Томской области нет, сообщила Алена Левко, вице-губернатор по социальной политике Алена Левко.

- Люди вакцинируются, у них заболевание в случае заражения будет протекать в более легкой форме. В основном те, у кого диагностируется коронавирус, лечатся на дому, – отметила она.

Снижение количества тяжелых случаев заболевания коронавирусом власти связывают с вакцинацией. Фото: Ксения Высотина

Ранее в облздраве сообщали, что с июня по сентябрь среди пациентов респираторных госпиталей преобладали томичи от 18 до 45 лет. Течение новой коронавирусной инфекции у многих из них было среднетяжелым и тяжелым. В обозначенный период ежесуточное количество регистрируемых случаев заболевания в регионе превышало 100 человек, коэффициент распространения был выше единицы.

В кафе можно опять прийти после полуночи

Губернатор Томской области в минувший вторник, 14 сентября, разрешил учреждениям общепита работать в ночное время.

- Коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, и ночной бизнес, пострадавший от ограничений, может вернуться к работе. Да и для студентов учреждения общепита зачастую не только отдых, но и подработка, - в частности, сказал Сергей Жвачкин.

Губернатор Томской области 14 сентября, разрешил учреждениям общепита работать в ночное время. Фото: Ксения Высотина

Он добавил, что в кафе и других заведениях общепита обязательно соблюдать меры противоэпидемической безопасности: это социальная дистанция, маски и дезинфекция рук.