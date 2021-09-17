В Томске без горячей воды остаются свыше 150 домов, жителям которых рекомендуется «подождать»

Трубопроводов тепло- и водоснабжения, которые устарели морально и износились физически, в Томске много, свидетельствует "ТомскРТС". Однако раскопок, после которых магистрали латаются и снова закапываются в траншеи, гораздо больше. При этом сроки ремонта затягиваются на 30 и более дней. Фото: пресс-служба мэрии.

Сейчас середина сентября. Довольно холодно на улице, в квартирах не теплее. Но до сих пор в Томске из 2 087 многоэтажек 168 домов остаются без горячей воды. В «Телосети», куда обращаются за информацией горожане (в это учреждение по обыкновению почти невозможно дозвониться), им привычно сообщают об изношенных коммунальных сетях, которые не выдерживают гидравлических испытаний. Такую же информацию люди получают в районных администрациях. «Ждите», – лаконично отвечают компетентные специалисты. Свой рецепт по выходу из периодически повторяющейся ситуации дает собственникам жилья мэрия Томска; его мы приведем ниже.

У нас Иван кивает на Петра

Самой свежей информации об отсутствующей горячей воде, которой располагает сейчас «КП-Томск», шесть дней. Специалисты «ТомскРТС», по данным на 10 сентября, не успели за сезон устранить чуть менее 200 повреждений на теплосетях, которые дали о себе знать при опрессовках.

Много скрытых дефектов традиционно выявили коммунальщики на ул. Сибирской, Л. Толстого, Алтайской. Когда жители получат горячую воду, не знает никто. Почти 170 домов на дату прошедшей пятницы оставались при чайниках и кастрюлях для нагрева воды и молчащих кранах в ванных и кухнях.

Несомненно, если рассматривать ситуацию в динамике, прогресс очевиден: на конец августа в отсутствии горячей воды пребывали 404 многоквартирных дома, из которых в 330-ти сроки ее подключения оказались сорваны (такова информация городской администрации). При этом руководство муниципалитета выражало намерение обратиться с жалобами в прокуратуру, департамент ЖКХ Томской области, а также в Госжилнадзор.

Что предпринимает ресурсоснабжающая организация? «ТомскРТС» продолжает устранять локальные дефекты, причем, как сообщили в компании, этим специалисты заняты не только днем, но и вечерами, и в выходные.

Горячей водой "не пахнет" сегодня в более чем 150 домах областного центра. Фото: архив "КП"

– Может быть, я находилась у себя на работе, когда коммунальные службы чем-либо занимались в плане ремонта, но факт, что вечером никто ничего не делал, – рассказала Валентина Сергеевна, жительница одной из девятиэтажек на Сибирской. – И летом, и тем более в осенний период без воды плохо. И электроэнергии «нагорает» много из-за бесконечных подогревов, а платим мы и за свет, и за воду, которой не видим порой по два месяца. Только тарифы повышать мастера, а отвечать никто ни за что не собирается, Иван кивает на Петра.

Меж тем на недавнем заседании городского штаба по подготовке Томска к отопительному сезону представитель ресурсоснабжающей организации подчеркнул, что «приоритет при проведении работ остается за качеством, а не за скоростью». Читайте: чем лучше ремонтники подготовят сети к зиме, тем беспроблемнее город ее переживет. Но почему качественно выполненных мероприятий неизменно хватает только на сезон, а потом все начинается по новой?

В «ТомскРТС» утверждают, что около четверти из домов без горячей воды не готовы к подаче ресурса по вине ТСЖ, УК или ЖСК, обслуживающих дом. Как не согласиться с мнением жительницы многоквартирника на Сибирской – налицо перекладывание ответственности друг на друга. Конечно, с приходом похолодания коммунальщики ускорят темпы проведения ремонтной кампании. Но людям от этого легче ненамного. Им нужна горячая вода, наличие которой оплачивается из их кармана. И тепло в квартирах тоже не помешало бы, тем более в период разгула ОРВИ и гриппа, а также пандемии коронавируса.

Договор дороже денег?

Отопительный сезон - 2021 власти обещают открыть в Томске с 20 сентября, сообщил 15 сентября, в среду, телеграм-канал «Мэрия Томска». Именно в предстоящий понедельник поставщики тепловой энергии намерены начать подавать ее в дома. Хотя первоначально это мероприятие обозначала другая дата – 15 сентября. Все изменил прогноз Гидрометеоцентра.

– С 16 сентября синоптики обещают в Томске относительно теплую погоду – около 18-20 градусов днем. Похолодание придет к началу следующей недели. Поэтому было принято решение начать подавать отопления в дома с понедельника. Если прогнозы не сбудутся, мы в оперативном режиме отреагируем, – сообщил и.о. заместителя мэра – начальник департамента городского хозяйства Александр Карпанин.

Прогнозы обещают «сбыться» (слово это как будто взято из астрологического прогноза – не находите?). По данным сайта meteoinfo.ru, сегодня в областном центре было днем в среднем до +21, в субботу будет +14, в воскресенье +13. Ночные же температуры особого тепла не обещают. Не добавит его и дождь. Без обогревателя, видимо, не обойтись, особенно тем томичам, у которых есть дети.

Власти отмечают при этом, что перевод отопительных систем на зимний режим работы будет выполнен поэтапно, в течение 4-5 дней, «по мере набора подключаемой нагрузки». Отрегулировать систему – значит, переключить гидравлические и температурные режимы теплосетей, а их в Томске почти 700 км. Пока тепло придет в конкретные квартиры, сто раз окоченеть можно.

По мнению простых обывателей, которые устали замерзать в своих благоустроенных квартирах, логичнее было бы включить отопление пораньше, и к понедельнику, глядишь, холодные стены уже успели бы прогреться. Но – увы.

Впрочем, возможно досрочное включение тепла. Для этого жителям необходимо обращаться в свои УК или ТСЖ, рекомендует мэрия.

А насчет горячей воды та же структура советует сделать следующее. «Самый эффективный и предусмотренный законом механизм работы – включение сроков отсутствия ГВС в договоры собственников жилья с ресурсниками. Делается это через управляющие компании, ТСЖ или ЖСК. Мы готовы оказать горожанам любое содействие в оформлении документов и защите их прав», – в частности, сказал на заседании штаба по подготовке к зиме и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

"Попробуйте, нагрейте ежедневно воду кипятильничком на всю семью, особенно где детей двое и более!" Фото: Валерий ШАХОВ

Томичи в соцсетях активно обсуждают наболевшую тему.

– Попробуйте, нагрейте ежедневно воду кипятильничком на всю семью, особенно где детей двое и более. Примерьте на себя, потом расскажете, как оно, – написала одна из собственниц жилья в МКД на странице сообщества администрации Томска ВКонтакте. – Если существуют нормы отключения ГВС на 14 дней, то для кого они вообще прописаны? Для бумаги? Ведь та не краснеет и все терпит? Вот эта канитель с отсутствием горячей воды, с постоянно переносящимися сроками ее подачи, непонятные раскопки, на которых не видно ни рабочих, ни техники, – как все это надоело! Из года в год все хуже и хуже!

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