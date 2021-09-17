Куда сходить в Томске в выходные 17-19 сентября

«КП-Томск» предлагает свои рекомендации, где и как провести выходные в Томске. Фото: Ксения Высотина

Напряженная рабочая неделя, бесконечные заботы и дела не позволяют томичам расслабляться в будни. Вся надежда на выходные, когда можно отложить рабочую суету и заняться, наконец, собой. «КП-Томск» предлагает свои рекомендации, где и как провести выходные в Томске. Каждый выберет занятие, место и событие по вкусу.

Выставка «Сказочный бестиарий»

Автор, московская художница Екатерина Шумкова, специально для проекта создала несколько десятков объемных мягких существ, с которыми можно обниматься и играть.

17 сентября в 17.00 в Первом музее славянской мифологии откроется выставка диковинных существ из сказок, мифов и легенд. Автор, московская художница Екатерина Шумкова, специально для проекта создала несколько десятков объемных мягких существ, с которыми можно обниматься и играть. Для знакомства с каждым героем придуманы игры и головоломки, которые превращают поход по выставке в настоящее приключение.

Спектакль «Ни одного неграмотного»

Премьера спектакля о личности и деятельности просветителя и предпринимателя Петра Ивановича Макушина. Кстати, театр располагается в здании «Дома науки», построенного в начале ХХ века известным купцом и меценатом.

С 17 по 18 сентября в томском театре куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана (пл. Соляная, 4) пройдет представление «Ни одного неграмотного». Премьера спектакля о личности и деятельности просветителя и предпринимателя Петра Ивановича Макушина. Кстати, театр располагается в здании «Дома науки», построенного в начале ХХ века известным купцом и меценатом.

Осенняя ярмарка на областном рынке

Расширенная торговля свежим урожаем картофеля и овощной продукции будет традиционно проходить на областном рынке.

В Томске 18 сентября пройдет осенняя ярмарка с 10.00 до 16.00. Расширенная торговля свежим урожаем картофеля и овощной продукции будет традиционно проходить на областном рынке по адресу: пр. Фрунзе, 119/5.

Выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны»

Посетители смогут приоткрыть дверь в мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения.

С 18 по 24 сентября в главном здании Томского областного краеведческого музея пройдет выставка «Босх и Брейгель. Мистические образы и тайны». Гостям будут представлены жикле (цифровые художественные репродукции) работ Иеронима Босха и Питера Брейгеля. Посетители смогут приоткрыть дверь в мир образов двух самых загадочных художников Северного Возрождения.

Конкурс дворовой песни им. Марата Ахметшина

Конкурс – шанс побороться за звание «Академика дворовой песни» и выиграть профессиональную гитару «Ямаха».

В воскресенье, 19 сентября, пройдет третий тур XVIII городского конкурса дворовой песни им. Марата Ахметшина. Это ежегодное мероприятие собирает вокруг себя непрофессиональных исполнителей, а также поклонников дворовой песни. Конкурс – шанс побороться за звание «Академика дворовой песни» и выиграть профессиональную гитару «Ямаха». Концерт состоится во дворике зрелищного центра «Аэлита» (пр. Ленина, 78).