В Томске за школой «Интеграция» сегодня были обнаружены следы медведя

Мишки буквально зачастили в окрестности Томска. Дело принимает нешуточный оборот: сегодня утром жители дома по ул. Грачева (Южные Ворота) обнаружили следы хищника за местной школой. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В соцсетях появилось сообщение о том, что томичи, живущие в микрорайоне Южные Ворота, обнаружили следы медведя. И не где-нибудь, а в роще за школой "Интеграция".

- Собаки лают постоянно, а сегодня после дождя обнаружили следы медведя в роще за школой «Интеграция», - сообщают обеспокоенные люди. Они же сетуют, что охотники преждевременно прекратили наблюдение за медведем, не так давно бродившем по ближним перелескам.

Как мы сообщали ранее, жители Степановки и пос. Трубачево Томского района отмечали в соцсетях, что рядом с их домами и на трубачевской частной пасеке побывал медведь. Следы хищника позднее нашли и у Заварзино. Тогда специалисты предположили, что это может быть один и тот же мишка. Уже 6 сентября было получено разрешение на его отстрел, но медведь больше не появился. Охотоведы решили временно прекратить наблюдения.

Не факт, безусловно, что во всех перечисленных выше населенных пунктах побывал один и тот же медведь. Тогда сколько их, и чего еще надо ожидать мирным томичам от не ушедших в спячку животных? Вопрос животрепещущий, особенно для горожан, чьи дети посещают школу «Интеграция» в Южных Воротах. К этой теме «КП-Томск» еще вернется в ближайшее время.