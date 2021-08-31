Что изменится для томичей с 1 сентября 2021 года: «гаражная амнистия», штрафы для водителей и «молочка» с маркировкой

Наша повседневная жизнь сопровождается всевозможными нормами и ограничениями, и не только на дороге. Фото: с сайта zr.ru

Ежемесячно пополняется и изменяется свод законов, нормативов и правил, определяющих жизнь россиян, – каждого из нас или какой-то отдельной группы населения. Сегодня предлагаем читателям ознакомиться с некоторыми новеллами сентября.

Гаражам положена «амнистия»

С 1 сентября 2021 года вступит в силу федеральный закон о «гаражной амнистии». Он позволит россиянам в упрощенном порядке оформить в собственность до сих пор неучтенные гаражи и землю под ними. Для его реализации на территории региона Дума Томской области приняла соответствующий закон.

Наша область была лидером в России в части оформления гаражей гражданами по льготной схеме: упрощенный порядок был введен в 2015 году. Сейчас есть федеральный закон, который предусматривает еще более гибкие условия, также увеличены сроки. Если ранее под «гаражную амнистию» подпадали объекты, возведенные до вступления в силу Земельного кодекса (до 2001 года), то теперь можно оформить гаражи, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Ожидается, что только в Томске люди оформят порядка 3-3,5 тыс. объектов.

Федеральный закон будет действовать пять лет – до 1 сентября 2026 года. Не подпадают под «амнистию» самовольные постройки и подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после вступления в силу Градостроительного кодекса.

Пока не было возможности узаконить ранее построенные гаражи, по городу их сносили десятками. Фото: с сайта tv2.today

Фотовидеофиксация: знак меняется

На российских дорогах с 1 сентября оставят только новую версию знака «Фотовидеофиксация», предупреждает ГИБДД. Соответствующее постановление правительства вступило в силу в марте 2021-го.

Вместо уже существующего знака 8.23 на дорогах будут устанавливать новый знак 6.22. Оба называются «Фотовидеофиксация». Основное различие между ними в том, что 6.22 применяется самостоятельно, устанавливается только на въезде в населенный пункт и действует на всей его территории. Как поясняется на сайте ГИБДД, новые правила помогут исправить массовое применение знаков 8.23, которые заполонили улицы.

Знак 6.22 «Фотовидеофиксация» предупреждает о работе камер, фиксирующих нарушения. Его устанавливают на трассах вне поселений, в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты.

В продолжение темы: российским водителям с 1 сентября разрешат удаленно обжаловать штрафы ГИБДД, выписанные по камерам. Прежде это можно было сделать только двумя способами: придя в отделение инспекции по месту нарушения либо отправив заказное письмо в ведомство. Теперь обжаловать штрафы (из своего региона или любых других) можно будет на сайте госуслуг.

Расчет больничного по-новому

С 1 сентября родители всех детей до 7 лет включительно смогут получать максимальные выплаты по больничному листу при болезни ребенка вне зависимости от стажа работы.

Это не приведет к увеличению расходов работодателей, пояснили в Минтруде РФ: выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования. Оформлять какие-либо дополнительные документы родителям не потребуется, фонд произведет расчеты самостоятельно на основании данных больничного листа.

Напомним, что по общим правилам размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа. Если он менее пяти лет, то выплаты составляют 60% среднего заработка, но не более 44 400 руб. в среднем за месяц. При страховом стаже от 5 до 8 лет пособие будет выплачиваться в размере 80% среднего заработка (но не более 59 200 руб. в месяц). При страховом стаже от 8 лет работнику заплатят 100% среднего заработка (но не более 74 001 руб.).

В сфере строительства количество обязательных требований с сентября сократится более чем наполовину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К строителям – меньше требований

С 1 сентября количество обязательных требований в сфере строительства сократится более чем наполовину. Излишние и дублирующие нормы не вошли в новый перечень национальных стандартов и сводов правил, утвержденный правительством в мае 2021 года.

В 2021-м количество требований, предъявляемых к сооружениям на стадии проектирования и строительства, уменьшилось с более чем 10 тыс. до 7 тыс. Теперь их станет меньше еще почти на 4 тыс. Под сокращение, в частности, попали требования, ограничивающие применение новых материалов и конструкторских решений. Кроме того, аннулированы нормы, содержащие ссылки на документы добровольного применения и носящие рекомендательный характер, а также те, выполнение которых невозможно проконтролировать.

Ожидается, что новая версия стандартов поможет снять ограничения для инноваций в отрасли, сократить сроки и стоимость строительства.

Цифровая маркировка для «молочки»

С 1 сентября цифровая маркировка станет обязательной для молочной продукции со сроком годности более 40 суток. До этого с 20 января она проходила в добровольном порядке.

Цифровая маркировка в России вводится для «молочки» поэтапно. С 1 июня она стала обязательной для мороженого и сыра. С 1 декабря 2021 года к ним добавится продукция со сроком годности 40 суток и менее. Обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции начнется с 1 декабря 2023 года. Пока эти продукты будут маркироваться на добровольной основе.

С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией: она позволяет отследить «жизненный цикл» товара от производства до его продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

С помощью маркировки государство борется с нелегальной продукцией, в том числе и молочной. Фото: Мария ЛЕНЦ

Протезы и коляски – по сертификату

С 26 сентября в России вступает в силу закон о приобретении отдельных видов товаров, работ, услуг с использованием электронного сертификата. С помощью такого сертификата гражданин с инвалидностью сможет приобрести необходимое техническое средство реабилитации (ТСР) с подходящим именно ему функционалом. Использовать его можно будет в любом магазине, в том числе онлайн; выбор способа остается за получателем поддержки.

Как пояснили в Минтруде РФ, первоначальным этапом запланировано использование электронного сертификата для обеспечения граждан с инвалидностью серийными ТСР, а в дальнейшем – и в отношении изделий индивидуального изготовления. Это означает, что сертификат можно будет использовать для приобретения сделанных на заказ протезов и других средств реабилитации.