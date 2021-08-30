Сентябрь – 2021 в Томске: какая погода ожидает регион

Какой погоды ожидать в День знаний, как одеваться ребятишкам на праздник? Долгосрочный прогноз Гидрометцентра говорит о том, что в областном центре будет +16, +18°C и без существенных осадков. Фото: пресс-служба администрации города Томска.

Первого сентября новый учебный 2021-2022 год в областном центре начнут почти 66 тыс. школьников, из них свыше 7 тыс. первоклассников, сообщил городской департамент образования. Оперштаб принял решение организовать для первоклашек и 11-классников торжественные линейки на уличных площадках. Они будут продолжаться примерно по 20 минут для каждой параллели.

Какой погоды ожидать в День знаний, как одеваться ребятишкам на праздник? Долгосрочный прогноз Гидрометцентра говорит о том, что в областном центре будет +16, +18°C и без существенных осадков. Фото: пресс-служба администрации города Томска.

Какой погоды ожидать в День знаний, как одеваться ребятишкам на праздник? Долгосрочный прогноз Гидрометцентра говорит о том, что в областном центре будет +16, +18°C и без существенных осадков, а вот на территории региона в отдельных районах ожидаются дожди. Столбики термометров поднимутся до + 16, +21°C. Утром возможен туман: осень наступила, как без него.

«Унылая пора, очей очарованье»: российские синоптики о погоде в Томской области

Вернемся к прогнозу на предстоящий месяц. По мнению российских синоптиков, погода в Томске в сентябре не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошедшие годы. Температурные показатели обещают быть близки к средним за последние 5 лет.

– Cреднемесячная температура в сентябре днем предположительно станет держаться около +16°C, ночью – на уровне +9, +11°C. При этом максимальная температура составит +20, минимальная 2°C со знаком плюс. На протяжении всего месяца ожидается преимущественно пасмурная погода. Что касается осадков, то дней с возможными дождями, по предварительным данным, будет 18, – отметил Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России.

Что касается осадков, то дней с возможными дождями, по предварительным данным, в Томске и области будет 18. Фото: архив "КП"

Комфортной в плане осадков назвала сентябрьскую погоду Людмила Паршина, заведующая лабораторией федерального Гидрометцентра. Что касается температурного режима, то, по ее словам, «в среднем, на юге Западной Сибири стоит ожидать около плюс 15 градусов».

Многие томичи планируют в начале сентября копать картошку и завершать уборку урожая на дачных участках. Чем порадует нас прогноз томских гидрометеорологов? Сейчас узнаем.

Дары природы – впрок: позволят ли погода и власть собирать клюкву томичам

По предварительным данным местных синоптиков, среднемесячная температура воздуха в сентябре в нашем регионе ожидается в пределах 8-11 градусов выше нуля. Причем начнется и завершится месяц сравнительно теплыми и сухими деньками, а вот в его середине к нам придет похолодание с ночными заморозками и дожди. В общем, возмущаться не приходится: резко континентальный климат Томской области любит себя показать даже в условиях всемирного потепления.

К слову, жителям областного центра и южных районов сетовать на холод не следует еще и потому, что по северу области прогнозируется +6-7°C. И эти показатели близки к норме. Более того, для крайнего севера нашего региона показатели сместятся от нормы на один градус. Им следует поспешить и выкопать картошку до похолодания.

Остальные томичи в первой десятидневке сентября вполне могут успеть собрать дары природы, выращенные своими руками. И за грибами-ягодами в лес сходить можно. Тем более что сбор некоторых видов дикоросов на территории региона открыт.

Так, в обладминистрации сообщили о том, что любителям брусники доступ к этой ягоде с 25 августа разрешен в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Молчановском, Первомайском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах. В Александровском, Бакчарском, Васюганском, Верхнекетском, Каргасокском, Кедровском, Колпашевском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском районах бруснику можно брать с 31 августа.

Заготавливать клюкву с 1 сентября разрешено в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Корниловском, Кривошеинском, Тимирязевском, Томском, Улу-Юльском и Шегарском лесничествах, а с 10 сентября – на остальных территориях области.

Специалисты напоминают: томичи обязаны обирать кустики вручную.

Надеемся, любители таежной ягоды получили для себя полезную информацию. Продолжаем знакомиться с сентябрьским метеопрогнозом. Слово – специалистам.

Начнется и завершится сентябрь, по данным гидрометцентра, сравнительно теплыми и сухими деньками. Фото пресс-службы администрации Томска.

– В первой и третьей декадах сентября ожидаются колебания температуры воздуха ночью от плюс 9-14°C до +3, +8°C, днем будет от +15, +20°C до +21, +26°C. Во второй декаде в регионе будет наблюдаться понижение температуры воздуха: ночью от 0, +5°C до 0, -3°C, днем до +6, +11°C, – сообщили сотрудники Томского гидрометцентра.

Они же уточнили: дожди различной интенсивности пройдут в большинстве дней второй декады и в отдельные дни первой и третьей десятидневки. Кроме того, возможны осадки в виде мокрого снега. Месячное их количество будет в пределах нормы, по северо-востоку немного выше нормы.