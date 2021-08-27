Коронавирус в Томске 27 августа 2021 года: за сутки выявлено 110 случаев заражения

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 645, число умерших – 538. Фото: Ксения Высотина

На 27 августа в Томской области общее число заболевших составило 40 376 человек. За сутки было выявлено 110 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в региональном оперштабе.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 645, число умерших – 538.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Коэффициент распространения инфекции составляет сегодня, 27 августа, 0,98.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,3.

Вакцина номер пять

Еще одна вакцина от коронавируса – «ЭпиВакКорона-Н», разработанная научным центром "Вектор" Роспотребнадзора – зарегистрирована в нашей стране. Эту новость сообщил сегодня, 27 августа 2021, телеграм-канал «Область здоровья» со ссылкой на Минздрав.

Данная вакцина - модернизированный вариант зарегистрированного ранее препарата «ЭпиВакКорона» и создана по той же технологии, но, по словам разработчиков, в ней два пептида объединены в один. Противопоказания к применению - гиперчувствительность к ее компонентам, аллергические реакции, острые инфекционные и не инфекционные заболевания, хронические заболевания в стадии обострения, первичный иммунодефицит, злокачественные новообразования и заболевания крови, беременность и период грудного вскармливания. Также вводить вторую дозу «ЭпиВакКороны-Н» запрещается при проявлении аллергической реакции на первую.

Медики отмечают, что в Томскую область пятая по счету российская вакцина от COVID-19 пока не поступала. Фото: Ксения Высотина

Медики отмечают, что в Томскую область пятая по счету российская вакцина от COVID-19 пока не поступала.