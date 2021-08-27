Куда сходить в Томске в выходные 28-29 августа: эко-забег, терапия цветом и ночь кино

Вот и подходит к концу лето. Теперь считаем дни до Нового года. Фото: Ксения Высотина

Всем нам хочется по-особенному встретить последние выходные лета. «КП-Томск» в свою очередь, готова предложить свои рекомендации. Настройтесь на незабываемый выход в свет и выбирайте лучшее!

Акция «Чистобег»

В субботу, 28 августа в 10:00 пройдет акция «Чистобег» на «Тропе здоровья» Буревестника. Организатором выступил телеканал ТНТ.

Участники эко-забега преодолеют дистанцию в 9,3 километра. Одновременно они будут собирать мусор, который встречается им на маршруте. К концу дистанции участники акции сделают несколько тысяч шагов и оставят после себя чистую «Тропу здоровья». Принять участие в забеге может любой желающий – чтобы легче было форсировать дистанцию с мусорным мешком в руках, участников поделят на пары, либо можно прийти вдвоем или большой компанией. Кто соберет больше всех мусора по ходу забега, получит чемодан зелени.

«Ночь кино»

28 августа с 20 часов в учреждениях культуры Томской области пройдут бесплатные показы фильмов отечественного кинематографа в рамках Всероссийской акции «Ночь кино».

В этом году в программу вошли драма режиссера Алексея Нужного «Огонь», семейный фильм Александра Домогарова-младшего «Пальма» и картина Олега Погодина в жанре фэнтези с элементами комедии «Конек-Горбунок».

В Томске увидеть киноленты можно будет в «Аэлите» и «Авангарде». В 20 часов начнется показ фильма «Конек-Горбунок», в 22.05 – «Пальма», в 00.10 – «Огонь».

Спектакль «Кошкин дом»

В субботу, 28 августа, в 12:00 театр «Скоморох» им. Виндермана покажет спектакль для маленьких томичей по мотивам сказки «Кошкин дом». Красивая и добрая история, увлекательно повествующая о самом ценном в нашей жизни – настоящей дружбе

Все ребята с детства знают сказку Самуила Маршака о Кошке и ее чудесном доме, о том, как она собирала друзей: Козла с Козой, Петуха и Курицу, тетушку Свинью, – и о том, как они бросили ее в минуту беды, о верном привратнике Василии и добрых племянниках-котятах. Известная история заиграет новыми красками на сцене «Скомороха» – с песнями, плясками, смешными номерами и колоритными персонажами.

Маршак хотел, чтобы сказка была интересной, смешной и умной, чтобы учила детей тому, что такое хорошо, а что такое плохо, ведь он очень не любил жадных, злых, глупых людей. Поучительную историю рассказывает и показывает волшебная книга. Из нее появляются и куклы, и актеры.

Спектакль «Не подруги»

В субботу, 28 августа в 18.00 в Драматическом театре пройдет спектакль «Не подруги»

Главные героини - Александра и Светлана, которые когда-то были подругами, а сейчас просто соседки, живущие в одном доме.

Судьба сталкивает женщин совершенно неожиданным образом. Однажды Александра, мучаясь от ревности, решила проследить за мужем, спряталась между гаражами и застряла там.

Светлана пытается помочь соседке освободиться из плена. У женщин, наконец-то, появилась возможность поговорить откровенно, выяснить отношения и узнать тайны друг друга…

СИМФОНИЧЕСКИЙ OPEN AIR

В субботу, 28 августа в 19:00 Томская областная филармония и Томский областной краеведческий музей приглашают томичей на проводы лета

Популярная классика, секреты музыкальной жизни Томска, доступ к сокровищам Востока – организаторы концерта предложат своим посетителям все, чтобы сделать вечер приятным и насыщенным яркими открытиями.

Традиционный августовский Open air пройдет под знаком юбилеев – 75 лет Томской филармонии и Томского академического симфонического оркестра, а также 100-летнего юбилея Томского областного краеведческого музея.

В программу концерта войдут произведения русских и европейских классиков, которые звучали в середине ХХ века, когда симфонический оркестр играл на открытых площадках города.

Во время концерта будет проведена викторина на знание шедевров мировой классики. Победители получат от Филармонии – пригласительные билеты на симфонические концерты нового сезона, пригласительные билеты на выставки Томского областного краеведческого музея. Среди слушателей будет разыгран также один филармонический абонемент на сезон 2021/2022.

О 75-летии первой филармонии в Сибири расскажут материалы и редкие предметы из музейных коллекций, подготовленные сотрудниками краеведческого музея. В экспозиции, посвященной 150-летию первого дирижера симфонического оркестра М.И. Маломета, будут представлены его вещи – фрак с жилетом, скрипка, ноты, программы концертов.

Специально для слушателей концерта Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова открывает доступ к сокровищам своей знаменитой восточной коллекции - перед концертом можно будет посетить выставку "Диалоги о буддизме".

Билеты на симфонический Open air можно приобрести на сайте или в кассах Томской филармонии. Посадочных мест всего 130 – их лучше выбрать заранее.

Без бокала нет Шагала

В воскресенье, 29 августа в 14:00 - 17:00 музей Славянской мифологии приглашает томичей посетить терапию цветом и музыкой на крыше. Вы сможете создать свой шедевр без навыков рисования за 3 часа, в компании сомелье и художника.

Если вам надо перезагрузить мозг - краски, живая музыка- отличные помощники. И речь не просто про рисование, это про новые знакомства, впечатления, вкус и новые знания в сфере искусства.

Запись по телефону: 89528886362 Юлия (18+)