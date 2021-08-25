Учебный год 2021-2022 в вузах Томска: в каком формате студенты начнут учиться с сентября

Более 96% вузов начнут учебный год 1 сентября 2021 года. Фото: Ксения Высотина

Осталась последняя неделя лета, совсем скоро студенты снова приступят к занятиям в высших учебных заведениях. Кто-то впервые войдет в аудиторию, другие продолжат обучение. Накануне в связи с неоднозначной эпидемической ситуацией на заседании совета Российского союза ректоров обсудили подготовку к новому учебному году в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков, почти 100% вузов начнут учебный год в привычном формате, то есть очно, при соблюдении рекомендованных мер санитарной безопасности. Также министр отметил, что более 96% вузов начнут учебный год 1 сентября 2021 года.

В каком формате предстоит учиться томским студентам? «КП-Томск» собрала информацию со всех университетов города о том, как же начнется учебный год.

ТПУ

Новый учебный год для студентов Томского политехнического университета начнется с 1 сентября в смешанном режиме. Те, кто уже находятся в общежитиях, а также проживают в Томске и области, будут ходить на занятия очно, но по желанию могут оформить дистанционный формат. Для тех студентов, кто находятся сейчас вне региона, а также для иностранных граждан, будет организованна «удаленка».

ТГУ

Ректор Томского государственного университета также утвердил смешанный формат обучения, но все же преимущественно дистанционный. С 7 по 20 сентября первокурсники смогут пройти информационные, просветительские и образовательные мероприятия с применением дистанционных технологий. А вот с 21 сентября произойдет переход на смешанный формат обучения. Старшекурсники, в свою очередь, останутся на «удаленке» дольше, чем первокурсники. Со 2 сентября по 25 октября будет обучение с применением дистанционных технологий. С 26 октября планируется переход на смешанный формат.

руководство вузов Томска не намерено вводить какие-либо ограничения по доступу к университетской инфраструктуре для непривившихся от COVID-19 студентов. Фото: Павел МАРТИНЧИК

СибГМУ

Сибирский государственный медицинский университет настоятельно рекомендует своим студентам пройти вакцинацию и просит предоставить в деканат до 10 сентября 2021 года документы, подтверждающие ее прохождение. Первокурсники начнут свое обучение с 1 сентября очно, но при этом в аудиториях пройдут занятия только семинарского типа, а лекции все так же останутся дистанционными.

ТУСУР

Для тех, кто поступил в Томский университет систем управления и радиоэлектроники в текущем году, с 1 по 13 сентября будут организованы мероприятия, посвященные знакомству. Сами занятия начнутся с 14 сентября и будут проходить в очной форме с применением дистанционных технологий, то есть часть пар пройдет в корпусах, часть – онлайн. Для старших курсов занятия также начнутся с 1 сентября в онлайн-формате. Приступать к очным занятиям студенты ТУСУРа будут в три волны, с 28 сентября по 15 октября.

Все вузы Томска придерживаются поэтапного выхода на учебу. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ТГПУ

Для будущих педагогов новый учебный год начнется 1 сентября. В очном формате на учебу 1 сентября выйдут первокурсники Томского государственного педагогического университета. Второкурсники останутся на дистанционном режиме до 21 сентября, а третий и четвертый курс задержатся на «удаленке» до 12 октября.

ТГАСУ

Все мероприятия, приуроченные ко Дню знаний, в Томском государственном архитектурно-строительном университете пройдут в дистанционном формате 1 сентября. Учеба для студентов начнется в смешанном формате: практические и лабораторные занятия будут проводиться очно, а часть лекций – дистанционно.

Также напомним, что иностранные студенты всех томских вузов должны будут сдать два ПЦР-теста. Первый по приезду в Россию, второй – уже в Томской области. До того как иностранцы получат результаты второго теста, им придется жить в университетских обсерваторах.

Наконец, насколько известно редакции, руководство вузов Томска не намерено вводить какие-либо ограничения по доступу к университетской инфраструктуре для непривившихся от COVID-19 студентов.