Прогулки по знакомым местам: как в Томске провести последнюю неделю лета

Центральную часть Кулагинского сквера занимает детский городок с горками, качелями, каруселями и спортплощадкой. Фото: Ксения Высотина

С осознанием того, что лето подходит к концу, готов смириться не каждый. Но нужно быть оптимистичней, томичей еще ждет последняя летняя неделя. А это хорошая возможность отдохнуть перед дождливой осенью и холодной зимой. Корреспондент «Комсомолки» прошлась по все еще летнему Томску, чтобы рассказать, где можно прогуляться в оставшиеся августовские дни.

Кулагинский сквер

Сквер подойдет для семейного и детского отдыха и жителей близлежащего района. Центральную часть сквера занимает детский городок с горками, качелями, каруселями и спортплощадкой. Для совсем маленьких установлены столы для игр, удобные песочницы. Оборудована велодорожка со специальным покрытием. Также на аллее стоят удобные лавочки, чтобы посидеть, пообщаться или просто отдохнуть. Еще один интересный факт: в сквере установлен свободный wi-fi, так что можно отвлечься от работы в квартире и выйти на свежий воздух. Сквер расположен по адресу: ул. Кулагина, 26.

Сквер деревянного зодчества

Парк совсем небольшой, но очень познавательный, особенно для гостей Томска. Фото: Ксения Высотина

Сквер находится на пересечении улиц Красноармейской и Герцена, как раз в том районе, где сконцентрированы наиболее значимые объекты деревянного зодчества. Парк совсем небольшой, но очень познавательный, особенно для гостей Томска. Во двор может зайти каждый желающий, почитать на стендах истории различных памятников деревянной архитектуры, полежать и отдохнуть в гамаке и просто насладится городской эстетикой.

Буфф-сад

Украшают Буфф-сад деревянные скульптуры, каскадный водопад и фонтан. Фото: Ксения Высотина

На территории большого парка, известного своей богатой историей, находятся многочисленные газоны и клумбы, высажены различные деревья, есть большая детская площадка. Украшают Буфф-сад деревянные скульптуры, каскадный водопад и фонтан, возле которого можно посидеть, почитать книгу или пообщаться с друзьями. Парк расположен на пересечении улиц Гоголя, Герцена, Вершинина и Карташова.

Городской сад

Главное пространство парка занимают аттракционы, фудкорты и длинные аллеи со скамейками. Фото: Ксения Высотина

Безусловно, каждый томич знает это место. Главное пространство парка занимают аттракционы, фудкорты и длинные аллеи со скамейками. Помимо аттракционов и кафе, в парке имеются интерактивные вещи, которыми можно пользоваться бесплатно. Например, большие шахматы, в которые можно поиграть не спеша, или пианино на входе, где часто играют музыку обычные посетители сада.

Лагерный сад

Если спуститься вниз к реке, то можно обнаружить различные спортивные площадки. Фото: Ксения Высотина

Лагерный сад – это яркая достопримечательность города, расположенная в основном в естественном лесном массиве. Именно там можно гулять целый день и наслаждаться природой. Если спуститься вниз к реке, то можно обнаружить различные спортивные площадки. Там есть скейт-парк и трибуны, на которых томичи привыкли загорать в жаркую погоду. Также можно приехать сюда на велосипеде и прокатиться по велодорожке.

Университетское озеро

Это даже не парк, а просто водоем с большим количеством уток, которые уже настолько ручные, что не боятся прохожих. Фото: Ксения Высотина

Живописное место и зеленый тихий уголок в центре города. Озеро расположено со стороны Московского тракта. Это даже не парк, а просто водоем с большим количеством уток, которые уже настолько ручные, что не боятся прохожих. Горожане и гости Томска могут приходить с лакомством для пернатых и подкармливать их прямо возле маленького пруда. Местечко хорошо подходит для отдыха на свежем воздухе.