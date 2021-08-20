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Здоровье20 августа 2021 21:00

Коронавирус в Томске 20 августа 2021 года: за сутки число зараженных и коэффициент распространения инфекции снизились

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 20 августа 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Число заболевших снизилось, но этот факт пока не позволяет утверждать, что инфекция как таковая идет на убыль.

Число заболевших снизилось, но этот факт пока не позволяет утверждать, что инфекция как таковая идет на убыль.

Фото: Ксения Высотина

На 20 августа в Томской области общее число заболевших составило 39 605 человек. За сутки было выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших снизилось, но этот факт пока не позволяет утверждать, что инфекция как таковая идет на убыль.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона: их вдвое меньше, чем зараженных. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 308, число умерших – 532.

В коечном фонде свободно 30,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде свободно 30,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,5.

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