Коронавирус в Томске 20 августа 2021 года: за сутки число зараженных и коэффициент распространения инфекции снизились

Число заболевших снизилось, но этот факт пока не позволяет утверждать, что инфекция как таковая идет на убыль. Фото: Ксения Высотина

На 20 августа в Томской области общее число заболевших составило 39 605 человек. За сутки было выявлено 113 новых случаев заражения COVID-19. Число заболевших снизилось, но этот факт пока не позволяет утверждать, что инфекция как таковая идет на убыль.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 53 жителей региона: их вдвое меньше, чем зараженных. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 308, число умерших – 532.

В коечном фонде свободно 30,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,2 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,95.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,5.