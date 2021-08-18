Как будут учиться школьники в Томске с 1 сентября 2021 в новом учебном году

В преддверии 1 сентября взрослые больше переживают из-за того, сядут ли вообще их школьники за парты в этом году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вот и подходит к концу последний месяц лета. До начала нового учебного года осталась всего пара недель. Большинство томских родителей уже собрали детей в школу, ну, а кто-то еще бегает по ярмаркам в поисках рюкзака подешевле. Хотя нынче в преддверии 1 сентября взрослые больше переживают из-за того, сядут ли вообще их школьники за парты в этом году.

«Комсомолка» выяснила у специалистов Роспотребнадзора, как будут учиться школьники в Томской области с 1 сентября 2021 года в новом учебном году. И самое главное, не помешает ли образовательным планам коронавирус.

О дистанционном обучении пока речи не идет, несмотря на внушительные цифры заболеваемости. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Отличная новость: власти собираются с 1 сентября открыть школы в Томской области для очного обучения. О дистанционном обучении пока речи не идет, несмотря на внушительные цифры заболеваемости. Учителя попали в категорию граждан, которым необходимо обязательно пройти вакцинацию от коронавируса. Как ранее озвучивал оперштаб, это поможет сдержать заболеваемость.

Однако при очном обучении будут действовать свои правила. В учебных заведениях останется в силе особый режим работы организаций детской инфраструктуры. Он подразумевает обязательную термометрию школьников и сотрудников на входе в здание, усиленный дезинфекционный режим, обеззараживание воздуха, легкий доступ к антисептическим средствам. Обслуживающий персонал и сотрудники пищеблока будут обязаны соблюдать масочный режим. За каждым классом закрепят одно учебное помещение, и группы учащихся смогут по минимуму пересекаться друг с другом.

При этом представители ведомства напоминают, что решение о введении или снятии ограничительных мероприятий принимают не они, а высшие должностные лица, исходя из складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако на заседаниях оперативного штаба Томской области планы по введению удаленки в школах пока не озвучивали. Если вакцинация пройдет необходимыми темпами и вирус перестанет быть таким опасным, школьники региона смогут учиться с 1 сентября весь 2021-2022 год в обычном, очном формате.

В учебных заведениях останется в силе особый режим работы организаций детской инфраструктуры. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Редакция также направила запрос в департамент общего образования Томской области, чтобы узнать подробную информацию о начале учебного процесса, но пока, несмотря на то, что до учебного года осталось совсем немного, таких данных предоставить не смогли.

– Порядок работы школ с 1 сентября 2021 года будет определен позднее в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. На сегодня работа образовательных организаций организована в соответствии с действующими санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), – ответили в департаменте на запрос «КП-Томск».

Напомним, что оперштаб по противодействию распространению COVID-19 в Томской области принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия с учетом эпидситуации. В среднем сейчас в регионе в сутки регистрируется до 125 случаев заболевания. Режим повышенной готовности в нашей области действует до 30 сентября 2021 года.