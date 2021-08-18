22 августа томскому «Ломбарду-1»-«Золотые медведи» исполняется 20 лет

Открытие отделения ломбарда по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 57.

Из позапрошлого века...

История его начиналась с того, что 1 (12) января 1897 года Томским городским общественным управлением в столице губернии был учрежден ломбард - первый за Уралом на территории России. Первоначально он находился в частных снимаемых помещениях. Городской ломбард был открыт на ул. Магистратской, 4 (ныне ул. Р. Люксембург, 2), во взятом в аренду доме у наследников купца Батурина.

Полезность ломбардного дела для жителей губернии была оценена настолько высоко, что вопрос о необходимости постройки собственного помещения для ломбарда был решен на заседании Томской городской Думы в феврале 1908 года. Понимая социально-экономическую значимость и полезность ломбардного кредитного общества, кредит в 10 тысяч рублей сроком на 10 лет на возведение здания ломбарда дал сам городской голова, предприниматель, купец первой гильдии Иван Максимович Некрасов. Помимо кредита, он обязался поставлять кирпич для будущей постройки с собственного завода.

Месторасположение под здание «народного банка» выбрали в красивейшем месте в центре города, у излучины реки Томи, на намоленной паломниками улице Духовской (ныне ул. Карла Маркса), рядом с Духосошественской церковью.

9 (22) февраля 1911-го Дума постановила построить собственное здание городского ломбарда по Духовской улице рядом с Духосошественской церковью. 30 марта (12 апреля) того же года были утверждены проект и смета на постройку в сумме 81 755 рублей.

Дело пошло, и 12 (25) ноября 1912 года здание было осмотрено членами Томской городской управы, заслужив самую высокую оценку. Через несколько дней, 25 ноября (8 декабря), священниками Духосошественской церкви около здания ломбарда перед иконою Иверской Божией Матери был проведен молебен.

Затем состоялось освящение построенного здания городского ломбарда, на котором присутствовали исполняющий дела губернатора вице-губернатор А.Г. Загрежский, городской голова И.М. Некрасов, полицмейстер М.П. Шеремет, члены строительного комитета под председательством Е.Л. Зубашева, представители городского общественного управления и правительственных учреждений.

На здании ломбарда была помещена табличка с именем инженера-строителя: «Построилъ худож. Т.Л. Фишель. 1911 г. - 1912 г.». А в 1917-м под кромкой карниза ломбарда появился сделанный из лепнины герб города Томска, выполненный известным томским художником и скульптором Анатолием Ивановичем Соловкиным.

Октябрьский переворот 1917 года привел к свертыванию частного предпринимательства в России. Государственные и муниципальные ломбарды были закрыты по распоряжению властей, а частные разделили судьбу коммерческих банков, которые были просто ликвидированы как институт экономической жизни общества.

«Ломбард-1» функционировал в Томске в своем помещении до декабря 1919 года, когда в городе была окончательно восстановлена советская власть. Постановлением Революционного Военного Комитета Томского уезда ломбард был ликвидирован.

Торжественные мероприятия по случаю открытия очередного отделения (пр. Ленина, 151А).

...в день сегодняшний

Правда, новое правительство России уже через пару лет поняло ошибочность своих действий по закрытию ссудных учреждений, и в 1922 году стали открываться государственные ломбарды.

Но лишь спустя более 80 лет, 22 августа 2001 года, «Ломбард-1» возобновил свою работу. В том числе, на своем историческом месте и в своем собственном здании по улице Карла Маркса, 48, строение 11.

22 августа 2021 года исполняется 20 лет со дня основания «Ломбарда-1». Вначале, в августе 2001-го, было открыто отделение по ул. Гагарина, 28, более известное томичам как

«Ломбард на Плехановском рынке». В течение последующих лет появились остальные одиннадцать.

Здесь к клиенту всегда уважительное и внимательное отношение.

Первый директор холдинга Тамара Андросова вспоминает, что для всех отделений специально подбирались добротные, удобно расположенные помещения - на первом этаже, вблизи транспортных путей, - для того, чтобы посетители добирались без проблем.

Сегодня это целый холдинг, объединяющий 12 ломбардов в Томске и Северске под брендом «Золотые медведи». Уважительное, внимательное отношение к клиенту - основополагающий принцип работы «Ломбарда-1», один из главных факторов долголетия и успешной работы предприятия.

Накануне своего 20-летия коллектив ООО «Ломбард-1» - «Золотые медведи» принимает поздравления с предстоящим юбилеем и пожелания долгих лет успешной работы, смысл которой - оказание финансовой помощи тем, кто в ней нуждается.

Холдинг «Ломбард-1» - «Золотые медведи»: 8-800-707-08-63 (круглосуточный телефон).

Сайт: www.zmed.ru

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