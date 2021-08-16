Коронавирус в Томске 16 августа 2021 года: регион вышел на плато, но заболеваемость еще не снижается

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 112, число умерших – 524. Фото пресс-службы администрации Томской области.

На 16 августа в Томской области общее число заболевших составило 39 133 человека. За сутки было выявлено 123 новых случая заражения COVID-19. Столь внушительное число заболевших не позволяет расслабляться: их почти в 2,5 раза больше, чем тех, кто поправил здоровье.

Подтверждением тому служат контрольные ПЦР-тесты, которые подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 34 112, число умерших – 524.

В коечном фонде региона свободно 30,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции - 1,02. Скриншот: сайт yandex.ru

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 30,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,02.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 200,2.

Поделитесь мнением своим: власти проводят опрос о вакцинации

Обладминистрация до 13 сентября проводит опрос жителей региона о вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Анкета размещена на портале госуслуг в разделе «Общественное голосование». Пройти по ссылке на страницу голосования можно через сайт https://tomsk.gov.ru/

- Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Поставить прививку могут все жители Томской области старше 18 лет и не имеющие на момент постановки вакцины симптомов ОРВИ, - напоминают в облздраве. - Прививку можно поставить в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Информацию о работе мобильных пунктов можно уточнить по телефону «горячей линии» облздрава 8(3822) 516-616.

Прививку от коронавируса сейчас можно поставить в Томске в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации. Фото: Ксения Высотина

Массовые мероприятия пока будут под запретом

Оперштаб по противодействию распространению COVID-19 в Томской области принял решение продлить мораторий на массовые мероприятия с учетом эпидемической ситуации. В среднем сейчас в регионе в сутки регистрируется до 125 случаев заболевания.

- Мы вышли на плато, но это еще высокие цифры. Принимая во внимание, что в Томской области фиксируется несколько штаммов инфекции, а бессимптомного течения заболевания практически нет, проводить массовые мероприятия даже на открытом воздухе небезопасно, - заявила Алена Левко, заместитель руководителя оперштаба, вице-губернатор по социальной политике.

Она напомнила, что в соответствии с распоряжением администрации региона от 18.03.2020г. №156-ра, режим повышенной готовности действует на территории Томска и области по 30 сентября включительно.