Чистая, твердая и гладкая: напоминаем томичам, как выбрать вкусную и безопасную картошку

За четыре столетия для жителей России картофель стал самым распространенным и любимым продуктом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пожалуй, не так много нового можно узнать про обыкновенный картофель. Ну, разве что неспециалистов позабавит его научное название – «паслен клубненосный». Этот корнеплод, который в России выращивают с конца XVII века и который поначалу народ воспринимал с большим недоверием, давным-давно стал неотъемлемой частью отечественной пищевой культуры.

Конечно, сегодня томичи могут посетовать на неожиданную дороговизну картошки, которая вместе со своими «собратьями» – морковью и свеклой – с начала 2021 года бьет ценовые рекорды. Например, по итогам июля статистики сообщили, что в Томской области за месяц картофель подорожал на 8,6%. И у нас он не самый дорогой, кстати. Если сравнить столицы Сибирского федерального округа, килограмм этого продукта в Абакане стоил в среднем 69,11 руб., а в Томске – 49,18 руб. Немного ниже цена оказалась только в Новосибирске – 44,40 руб. за кило.

Как водится, молодая картошка с конца июля – начала августа появляется на томских рынках. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А советы очень простые

Если оставить цены в стороне, то именно сейчас, в сезон молодого картофеля, есть повод еще раз поговорить о свойствах нашего излюбленного овоща. Эксперты АНО «Роскачество» рассказали «КП-Томск», что нужно знать, чтобы купленная картошка была безопасной и вкусной.

Первый (и основной) совет покажется элементарным: при покупке осмотрите картошку! Выбирайте ту, на которой нет темных и зеленых пятен, поражений, наростов. Если вам все же попались такие корнеплоды, то зелень и наросты нужно срезать. В позеленевших участках содержится соланин, который в больших количествах вреден для человека.

Картофель должен иметь красивый товарный вид. Отдавайте предпочтение клубням среднего размера; как правило, в таких находится оптимальное количество полезных веществ и минимальное количество вредных.

Предпочтительнее, конечно, покупать картошку без глиняных и земляных комков. Тут и без экспертного мнения понятно: грязные овощи сложнее чистить, да и зачем приплачивать за такой довесок?

Картошка в идеале должна быть твердой и упругой. Не берите мокрые клубни, они могут быть подмерзшими с прошлой зимы.

Специалисты говорят, что на поверхности разрешены повреждения глубиной до четырех миллиметров, но все же старайтесь выбирать целые и ровные, попросту аккуратные клубни.

Если покупаете картофель в упаковке, обратите внимание, чтобы клубни были примерно одинаковыми по размеру.

Картофель не должен иметь неприятного запаха. Его наличие может свидетельствовать о том, что овощи перед продажей перебрали, но они заражены грибными и бактериальными инфекциями, которые проявятся у вас дома при хранении.

Не покупайте проросшую картошку, но если такие экземпляры оказались в вашей сумке, то перед приготовлением безжалостно срежьте толстый слой кожуры.

По некоторым «приметам» можно дать рекомендации о применении того или иного картофеля, продолжают эксперты Роскачества. Например, розовая хороша для жарки, желтоватая – для супа и борща, а из белых рассыпчатых сортов получается отличное пюре.

Храните картошку в прохладном (не выше четырех-пяти градусов тепла), темном и достаточно сухом помещении. Можно уложить ее в сетки либо хранить в лотках или овощных ящиках. Довелось слышать еще такой совет: чтобы клубни меньше прорастали, положите к ним две-три ветки сухой мяты, это поможет на некоторое время замедлить процесс.

К радости многих едоков картофеля, специалисты Роскачества опровергают утверждение, что картошка напичкана пестицидами: это всего лишь страшилка. Результаты исследований позволяют сказать, что при соблюдении регламента применения препаратов в клубнях не обнаруживается остаточных количеств пестицидов.

Первым делом любые овощи и корнеплоды на прилавке должны иметь привлекательный товарный вид. Фото: Евгения ГУСЕВА

Долой мифы и страшилки

А вот польза молодой картошки преувеличена. В некоторых образцах раннего импортного и отечественного картофеля зафиксировано превышение допустимых норм нитратов. Возможно, это связано с тем, что клубни не созрели до конца, то есть продолжали расти, а метаболизм азота внутри тканей очень высок, поэтому и концентрация нитратов была повышенной. При этом в старой картошке меньше нитратов, так как со временем они переходят в безопасные для здоровья человека белковые и азотистые соединения.

Позеленевшая картошка не ядовита! Содержание соланина в картофеле, исследованном АНО «Роскачество», не превышает допустимых норм. Такую картошку можно есть, предварительно, как сказано выше, сняв с клубня толстый слой кожуры.

И наконец: картофельные болезни безопасны для человека. Большая часть корнеплодов поражена различными заболеваниями, но на человеческий организм они не влияют.

К советам диетологов прислушаться стоит, но в исключительных случаях ими можно и пренебречь! Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Даже диета не помешает

Разобравшись в правилах выбора, коротко поговорим об употреблении «паслена клубненосного». Здесь тоже есть устойчивые мифы, главный из которых гласит: от картошки толстеют!

А вот и нет, поправляют диетологи. В сущности, картофель – этот «второй хлеб» для россиян – не влияет на набор веса, если его правильно приготовить.

Надо понимать, что обычная отварная или печеная картошка содержит около 80-110 килокалорий на 100 граммов (вес среднего клубня); это меньше, чем в бананах и в большинстве йогуртов. При этом в таком блюде совсем немного грубой клетчатки, оно не вызывает вздутия живота и отеков из-за набора лишней жидкости.

Другое дело – картофель фри (порядка 280 килокалорий), поедание которого вредит фигуре и увеличивает риск диабета второго типа. К тому же, когда вы готовите картошку в мундире или запекаете ее, теряется около 10-15% полезных веществ, а при жарке во фритюре – до 60%.

Ну, и тем, кто не желает набирать вес, не следует сочетать картофель с мясом или салом, считают диетологи: вместе такие продукты будут медленно перевариваться. Конечно, разово это делать можно, но это блюда слишком сытные и не должны быть основой рациона. Хотя решать все равно вам, уважаемые читатели.