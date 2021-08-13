Коронавирус в Томске, актуальные новости 13 августа 2021 года: выздоровевших все еще мало, коэффициент распространения равен 1,0

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 976 человек. Фото: Ксения Высотина

На 13 августа в Томской области общее число заболевших составило 38 759 человек. За сутки было выявлено 124 новых случая заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 976, число умерших – 524 (+4 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 4 человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 32,1 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,0.

Коэффициент распространения инфекции равен на сегодня, 13 августа, 1,0.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,6.