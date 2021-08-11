Сколько стоит школа: томичам о том, на чем не нужно экономить при подготовке детей к учебному году 2021-2022

Ранцы, форма, канцелярские принадлежности - сколько всего нужно, чтобы 1 сентября наши дети полноценно начали новый учебный год в школе! Фото: архив "КП"

Во второй декаде августа в семьях активизируется подготовка детей к занятиям в школе. Этот процесс, безусловно, увлекателен, но весьма затратен. Одна только форменная одежда «потянет» на половину (а то и больше) 10-тысячной президентской выплаты, которая стартовала 2 августа. Хорошо, если у родителей зарплаты немаленькие; хотя при нынешнем росте цен и других затратах на семью понятие величины заработков становятся условными.

Каждый ищет свои пути решения вопроса, при этом порой экономя на всем подряд. Но знающие люди не советуют покупать ребенку совсем уж недорогую школьную форму (то же самое, к слову, касается ручек, карандашей, ранцев): изделий может и на год не хватить. Эксперты АНО «Роскачество» тоже не рекомендуют этого делать, но из других соображений.

Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи?

Экология жизни важна во всем. В Роскачестве рекомендуют при покупке школьной одежды обращать внимание на состав ткани, из которой она сшита. В форме ребенок находится в школе полдня. Важно, как он себя в ней чувствует. Для климатических условий Сибири оптимальным считается состав, в котором около 60% шерсть, остальное – синтетика. Если изделие на 70 и более процентов состоит из полиэстера, полиамида или акрила, в такой одежде ребенку не избежать неприятного ощущения испарины.

Смотрите также, из чего сделана подкладка пиджака или костюмного жакета. Состав не указан в маркировке? Лучше отказаться от покупки. Хорошо, если ткань состоит из вискозы или хлопка с добавлением небольшого количества синтетических волокон. Если наоборот, то подвижным детишкам обязательно будет жарко: синтетика воздух не пропускает.

Проверяйте и качество швов: грубые могут натирать детскую кожу, слабые быстро расползутся. Проведите несложный тест: потяните материал в разные стороны для оценки состояния шва. Не берите изделие, если швы «испытания» не пройдут.

На такую маленькую первоклашку "правильную" школьную одежду подобрать, наверное, сложновато. Фото: архив "КП"

Брюки для мальчиков Роскачество советует обследовать на наличие леи (это кусок ткани, изнутри прикрывающий молнию). Если она отсутствует, есть риск, что молния будет причинять ребенку дискомфорт. Пуговицы – также важная деталь: их острые края могут представлять потенциальную опасность, говорят специалисты.

Общие правила гласят: товары для детей должны быть сертифицированы согласно ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

– Попросите продавца показать сертификат соответствия на товар. Внимание: он может оказаться поддельным. Изделие сшито в России? Тогда подлинность сертификата легко проверить на сайте Росаккредитации ЗДЕСЬ, – дают ссылку эксперты.

В маркировке должны быть указаны возраст, слова «для детей», «для школьного возраста» или «для подростков». Если их нет, вполне возможно, что продукция декларировалась производителем как взрослая, а к такой одежде требования менее строгие.

Обычно ребенок ходит в школьной рубашке или блузке больше двух часов. Поэтому избегайте покупки изделий, где есть пометка «для эпизодической носки». Неприятный «химический» или слишком сильный запах говорит о том, что вещь небезопасна для организма. Лучше отказаться от ее приобретения, даже если цена соблазнительно невысока.

На школу, как на отдых, сначала накопить надо

О ценах на любые товары говорить – только расстраиваться. Такое ощущение, что они сейчас растут без остановки. Сколько в среднем стоит закупка школьных принадлежностей и одежды-обуви в 2021 году в Томске?

Если не особо заботиться о качестве ткани и других деталях, упомянутых выше, форму (сарафан) для ученицы 7-15 лет можно купить от 1 400 до 2 500 рублей. Для мальчика разброс цен на костюм начинается суммой 1 500 рублей, но качество – где-то от 4 000. Рубашка мальчиковая стоит от 850 до 2 000 рублей, блузка на девочку – от 1 500 до 2 500 рублей. Спортивная форма на физкультуру – от 1 500 до 2 500 рублей, но можно найти и за 650 рублей.

Стоимость канцелярии - головная боль многих томичей. К тому же ручек и тетрадей почему-то всегда бывает мало. Фото: Ксения Высотина

Обувь – та еще головная боль для родителей. Кожаные туфли и для мальчиков, и для девочек (а они носятся дольше одного сезона) обойдутся бюджету семьи от 4 000 рублей и дороже, в зависимости от размера ноги ребенка. Туфли из кожзаменителя дешевле 1 300 тоже уже не найти.

Сложим цифры, и получится, что средняя стоимость «школьного набора» без канцелярии превышает 10 тыс. рублей. Вместе с ортопедическим ранцем ручки-тетрадки-альбомы-краски и прочие «штучки» в виде пеналов, ластиков, карандашных точилок влетят в копеечку. В лучшем случае за них придется выложить 4 000 рублей; а еще мы не посчитали заколки и резинки в волосы, ленточки, колготки для девочек, носки для мальчиков, букеты педагогам… Плюс понадобится отдать за охрану, «на шторки», еще на что-либо. Потребуется не меньше 16 тыс. рублей, чтобы любимое дитятко смогло достойно начать новый учебный год. Поэтому многие томичи загодя начинают понемножку откладывать «на школу». Экономить на комфорте и, в конечном счете, здоровье своих детей большинство и не думает.

К слову, по подсчетам аналитиков Роскачества, в начале июля подготовка ребенка в школу обходилась россиянам в 12 906 рублей (на 13% дороже, чем в 2020 году). В начале августа цены подросли. Благо, что жители Томска уже успели получить государственную выплату на детей: для людей с невысоким достатком 10 тыс. рублей – помощь ощутимая.