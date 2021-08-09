Коронавирус в Томске 9 августа 2021 года: коэффициент распространения инфекции вновь выше 1, число заболевших - 118

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 39 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 799 пациентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 9 августа в Томской области общее число заболевших составило 38 265 человек. За сутки было выявлено 118 новых случаев заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 39 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 799, число умерших – 520 (+2 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 2 человек. Оба входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 29,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,03.

Коэффициент распространения инфекции на сегодняшний день составляет 1,03. Скриншот: yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,1.