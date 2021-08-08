Профессия – созидатель: сегодня в Томской области и по всей России отмечают День строителя

В строительной отрасли Томской области в настоящее время занято более 30 тысяч специалистов разных профессий. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 8 августа, работники строительной отрасли России отмечают свой профессиональный праздник. Напомним, что указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодной даты «День строителя» вышел 6 сентября 1955 года. Впервые в Советском Союзе виновников торжества официально поздравляли 12 августа 1956-го. Ну а после распада СССР профессиональный праздник стали отмечать во второе воскресенье августа.

Пожалуй, никому уже не нужно доказывать, что стройка – это настоящий локомотив экономики, который «тащит» за собой многие сферы деятельности. В настоящее время в строительной отрасли Томской области трудится более 30 тысяч человек, а это около семи процентов от всех занятых в экономике региона. По данным сайта trud.com, средняя заработная плата в этой сфере составила 48 935 рублей.

Даже из-за пандемии в 2020-2021 годах томские предприятия не прекращали возводить жилье и социальные объекты. Да, по объективным причинам в строительном комплексе произошел спад, но сегодня трудовые коллективы наверстывают отставание.

Так, ввод жилья в области по сравнению с 2020-м за полгода вырос более чем на 30%. Еще одна важная цифра – это количество выданных разрешений на строительство и ввод многоквартирных домов. В 2021-м уже выдано 13 разрешений на строительство МКД (примерно на 150 тыс. кв. метров) и восемь – на ввод жилья (40 тыс. кв. метров). Это значит, что в Томске и районах вскоре появятся новые стройплощадки. Добавим, что в областном центре в настоящее время возводится сразу восемь детских садов, и все они будут сданы в эксплуатацию до конца года.

За январь-июнь 2021 года в регионе введено 157,9 тыс. «квадратов» жилья – на треть больше прошлогоднего. Фото: с сайта tdsk.tomsk.ru

Статистика – в пользу томичей

По информации Томскстата, по итогам первого полугодия строительная отрасль показала следующие результаты. За январь-июнь 2021 года в Томской области введено 157,9 тыс. кв. метров жилья – на 30,9% больше, чем за аналогичный период 2020-го.

Предприятиями возведено 33,4 тыс. кв. метров жилплощади – на 37% меньше, чем годом ранее. При этом на долю индивидуального жилищного строительства, введенного в регионе, пришлось 78,9%. Населением построено 124,5 тыс. «квадратов» жилья, а это на 84,2% больше, чем в январе-июне 2020 года.

Ввод жилья в городах и поселках городского типа составил 72,3 тыс. кв. метров. В силу своего статуса на первом месте по объемам жилищного строительства Томск, где введено 65,8 тыс. жилых «квадратов». По сравнению с 2020 годом ввод жилья в областной столице увеличился на 58,6%, констатируют статистики.

В сельской местности было построено 85,7 тыс. кв. метров жилья. Здесь лидером является Томский район, где введено 65 тыс. «квадратов» – на 15% больше прошлогоднего. Кстати, в большинстве муниципальных образований тоже отмечен рост ввода жилплощади, особенно в Чаинском, Асиновском и Верхнекетском районах и городе Кедровом.

Также строители вводили в действие мощности и объекты производственного и социального назначения. В том числе, в январе-июне 2021 года сданы торговые предприятия общей площадью 8,8 тыс. кв. метров, а в Верхнекетском районе – предприятия общепита на 55 посадочных мест.

В Асиновском районе сданы в эксплуатацию зерносеменохранилища на 2,5 тыс. тонн единовременного хранения. На севере области построено 15 нефтяных скважин эксплуатационного бурения – восемь в Александровском районе, пять в Каргасокском и два – в Парабельском.

Наконец, появились новые крупные социальные объекты – средняя школа на 1 100 мест в Томском районе и физкультурно-оздоровительный комплекс в Томске.

Строительная отрасль – одна из важнейших в экономике, в социальной сфере, в формировании комфортной среды. Фото: с сайта tomsk.gov.ru

В добрый час, профессионалы!

С Днем строителя работников и ветеранов строительного комплекса накануне поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

– Строительная отрасль – одна из основополагающих в экономике, в социальной сфере, в формировании комфортной жизни людей. И мы с удовольствием поздравляем с профессиональным праздником десятки тысяч рабочих и инженеров, проектировщиков и изыскателей, труд которых преображает наши города и села, – говорится в обращении. – Строительство современных социальных объектов, возведение новых микрорайонов по обе стороны Томи, благоустройство общественных пространств в каждом муниципальном образовании – все это залог развития стройкомплекса и улучшения качества жизни людей.

Глава региона пожелал большим и малым предприятиям отрасли внушительных заказов, экономической устойчивости и высокого качества работ, а всем строителям и их семьям – счастья, здоровья и благополучия.

Присоединяемся к поздравлениям – и желаем локомотиву российской экономики только зеленого света в пути!