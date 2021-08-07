Прогноз – величина средняя: томские синоптики - об августе-2021

Рябина за окном - первая примета августа. Обычно она появляется ближе к началу сентября В августе-2021 эта ягода обильно плодоносит с первых дней месяца. Фото Валерия Доронина, пресс-служба мэрии Томска.

Не всегда то, что прогнозируют синоптики, «проигрывается» в жизни на 100 процентов. Тому есть достаточно примеров. «Погода – дело тонкое», – утверждают сами метеорологи. И все же нам хочется знать – пусть приблизительно, но хочется, – к чему готовить себя и дачные участки в августе. Ведь для наших поистине драгоценных овощей-ягод непростой резко континентальный климат Томской области – то еще испытание на прочность. Да и для дикоросов, кстати, тоже… Впрочем, погода этим летом в принципе не подарок. Что приготовил последний летний месяц жителям региона?

Не пуховиками едиными живы будем

Как сообщили «КП-Томск» в гидрометцентре, в августе на территории Томска и области среднемесячная температура воздуха ожидается +13…+18, что около нормы. Первая неделя месяца подтверждает этот прогноз. Те, кто живет в пригороде, знают: ночи стоят реально холодные, воздух как будто пропитан влагой. Чтобы выйти посидеть на крылечке после 22 часов, прежде надо накинуть на плечи куртку. И обуть на носки калоши. Иначе можно замерзнуть и простудиться, что крайне нежелательно в пандемию новой коронавирусной инфекции.

Погода не дает порадоваться сухому теплу. И грядкам в огороде просохнуть особо тоже не позволяет. Днем 5-го и ночью 6 августа в областном центре и по региону прошли грозовые дожди интенсивностью в 10-13 мм за 12 часов, при грозах шли сильные дожди интенсивностью до 15-24 мм за тот же временной промежуток. Ветер усиливался до 8-12 м/с. Температура воздуха составила днем +20, +24, ночью +10, +16. В отдельных районах видимость в дожде и дымке ухудшалась до 1-2 км, утром в туманах до 200-500 м. В Парабели выпал град диаметром 5 мм, сообщали в соцсетях жители и гости этого старинного сибирского села-красавца.

Предсказать точно сильную жару или ливень на месяц по дням - задача практически нерешаемая. Фото пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Что ждет томичей в ближайшей перспективе? Уж не заморозки ли грядут?

– Заморозков пока не предвидится. В первой и второй декадах последнего месяца лета ожидаются колебания температуры воздуха – ночью от +13, +18 до +7, +12, днем от +27, +32 до +21, +26о С, – успокоили синоптики. – Дожди пройдут, но не каждый день и непродолжительные.

Жара на территории региона в первую августовскую декаду, которая уже подходит к финишу, предположительно будет сегодня, в субботу, а также в воскресенье, понедельник и вторник. Причем по области столбики термометров могут переходить за отметку +30. Купаться санврачи и спасатели уже не рекомендуют – поздновато по времени, вода прохладная. Впрочем, летом 2021 года мало кто успел окунуться в воду томских речек или озер, опять-таки из-за погоды.

Почему бывают несоответствия прогнозам

Чем завершится наш сибирский август? В третьей декаде месяца жителей Томска и области ждет понижение температуры воздуха: ночью от +9, +14 до +3, +8, днем от +21, +26 до +15, +20 °С. Это данные долгосрочного прогноза регионального гидрометцентра.

Количество осадков будет предположительно около нормы (40-83 мм). Дожди различной интенсивности, местами грозы, предполагаются в отдельные дни.

Будет еще в августе тепло, и сентябрь, предположительно, порадует томичей бабьим летом. Фото: Ксения Высотина

Впрочем, метеорологи неоднократно объясняли: прогноз погоды – не что иное, как средняя величина какого-то отклонения. Прогноз не гарантирует, что в обозначенный период (конкретно – в августе) не будет непредвиденных похолоданий или волны жары. То же с осадками: их характер спрогнозировать на 30 дней вперед практически невозможно. Дождь может зарядить на десять дней по капле-другой или вылиться как из ведра за два дня. Погоду можно определять точно с помощью краткосрочных прогнозов – до недели.

Так что, уважаемые земляки, поживем – увидим, каким боком повернется к нам август. Тогда и выводы сделаем!