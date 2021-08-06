ООО «СтройЭкспертБюро»: экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий в Томской области

Для коллектива компании «СтройЭкспертБюро» День строителя – наиболее значимый праздник в году.

ООО «СтройЭкспертБюро» выполняет негосударственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий для строящихся и реконструируемых объектов. Этот вид деятельности имеет важнейшее и первостепенное значение для процесса строительства как такового, и вот почему.

Согласно Градостроительному кодексу РФ, проектная документация должна проверяться (проходить экспертизу) на соответствие требованиям разного рода норм, после чего на основании заключений муниципальные или областные администрации выдают разрешение на строительство либо реконструкцию того или иного объекта.

- Приведу пример: планируется строительство жилого здания, заказчик проводит инженерные изыскания, разрабатывает проект строительства. Наша задача - проверить все разделы данного проекта на предмет соответствия нормам. Правильно ли запроектированы фундамент, стены, канализационные, тепло- и электросети, системы пожаротушения, созданы ли необходимые санитарные условия, грамотно ли рассчитана парковка автомобилей – вот лишь некоторые из множества пунктов, подлежащих проверке, - объясняет учредитель и директор ООО «СтройЭкспертБюро» Ольга Колесова. - Ведь строительство неправильно запроектированного объекта способно привести к трагедии: он может обрушиться или сгореть, как минимум, в нем будет некомфортно жить. Чтобы этого не произошло, мы и проводим тщательную экспертизу проекта.

Важны компетенции и опыт

«СтройЭкспертБюро» создано ровно восемь лет назад, в августе 2013 года, и довольно быстро заняло лидирующие позиции в своем сегменте работ.

- В число экспертов организации входят сотрудники некогда мощных проектных институтов - «Томскгражданпроект», «Томскагропромпроект», ряда других. И это немаловажный фактор - эксперт в данной области должен быть компетентным, с длительным опытом работы, только в этом случае он может считаться высококвалифицированным специалистом, - уверена Ольга Юрьевна.

Сотрудники ООО «СтройЭкспертБюро» работают в сфере проектирования зданий и сооружений по много лет, у всех высшее специализированное образование, все аттестованы по своему направлению деятельности, регулярно повышают свою квалификацию.

«СтройЭкспертБюро» провело экспертные работы более чем на 600 объектах в Томске и Томской области, а также далеко за ее пределами - в Новосибирске, Екатеринбурге, Грозном, в Алтайском крае, на Камчатке, в европейской части страны.

В Томске его наиболее значимыми объектами являются административный центр «Кванториум», жилой комплекс «Северный парк», микрорайон Радонежский и другие. Среди постоянных заказчиков ведущие представители томской строительной отрасли, такие как ТДСК и «Карьероуправление», а также «Томскводоканал», НК «Роснефть», многие другие крупные (и не столь крупные) предприятия.

8 августа - День строителя

- Поздравляю с профессиональным праздником работников и ветеранов строительной отрасли! Мастерство и опыт представителей самой созидательной отрасли были востребованы во все времена, - отметила Ольга Колесова. - Совместный труд строителей, проектировщиков, архитекторов, производителей строительных материалов всегда служил на благо жителей нашей области и страны в целом. Благодаря умелым рукам работников отрасли появляются жилые дома, школы, поликлиники, заводы - все то, без чего не могут существовать люди. Поэтому мы с вами гордимся своей профессией - делом, которому посвятили свою жизнь. Уважаемые коллеги! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и, конечно же, дальнейших трудовых достижений!

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