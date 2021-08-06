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Происшествия6 августа 2021 5:00

Томская альпинистка погибла во время камнепада в горах Северной Осетии

Девушка получила черепно-мозговую травму
Анна Гассельбах
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Эвакуация альпинистки из Томска, которая пострадала от камнепада. Видео: МЧС Северной Осетии

5 августа 2021 во время камнепада на перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии погибла альпинистка из Томска, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По словам спасателей, камень попал девушке по голове, нанеся смертельную травму. На место происшествия направили спасателей СОПСО МЧС России с медиком, но к моменту их прибытия девушка скончалась.

- Сообщение поступило в 12:05 (мск) четверга. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации пострадавшей альпинистки со спасателями и медиком на борту, - уточнили в ведомстве.

Также известно, что 33-летняя томичка была в составе группы, которая попала под камнепад. Спортсменка получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Тело передадут сотрудникам правоохранительных органов.

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