Томская альпинистка погибла во время камнепада в горах Северной Осетии

5 августа 2021 во время камнепада на перевале Сталь Южный в Алагирском районе Северной Осетии погибла альпинистка из Томска, об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

По словам спасателей, камень попал девушке по голове, нанеся смертельную травму. На место происшествия направили спасателей СОПСО МЧС России с медиком, но к моменту их прибытия девушка скончалась.

- Сообщение поступило в 12:05 (мск) четверга. К месту происшествия сразу были направлены спасатели и вертолет МЧС России для эвакуации пострадавшей альпинистки со спасателями и медиком на борту, - уточнили в ведомстве.

Также известно, что 33-летняя томичка была в составе группы, которая попала под камнепад. Спортсменка получила черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Тело передадут сотрудникам правоохранительных органов.