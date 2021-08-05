«Томск – это люди»: история школьного учителя, который решил помочь городу стать немного лучше

Активисту и школьному учителю Константину Черенкову надоело смотреть на страшную стену в своем дворе, расписанную матерными словами. Он решил, что нужно менять мир и начать стоит с любимого города. Фото: Предоставлено героем публикации

В России практика привлечения жителей к городским проектам пришла через активизм. Как правило, ее инициировали молодые ребята, которые возвращались после путешествий в свой родной край и понимали, что окружающая среда не соответствует их запросам. Так и произошло с нашим героем. Активисту и школьному учителю истории Константину Черенкову надоело смотреть на страшную стену в своем дворе, расписанную матерными словами. Он решил, что нужно менять мир и начать стоит с любимого города. Так появился проект «Томск – это люди», где автор с помощью граффити с изображениями знаменитых томичей делает город ярче. В интервью «КП-Томск» Черенков рассказал о проекте, о консервативности местных властей и о бренде «томич».

Что вас подтолкнуло заняться проектом?

– Проект «Томск – это люди» сформировался у меня давно, но к реализации приступил только в прошлом году. Ходил мимо серых и облезлых стен и думал, как историк может на это повлиять. Долго к этому шел… А в 2020-м объявил краундфайдинговую кампанию, подумал, если томичи поддержат, значит, городу это нужно. Местные жители отреагировали позитивно. Первым по проекту было создано граффити с изображением казака Москвитина. Благодаря этому в 2021 году удалось выиграть грант от областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Исторический стрит-арт, посвященный томичу Ивану Москвитину. Фото: Ксения Высотина

С какими трудностями вы сталкиваетесь во время создания граффити? Учитывая последние конфликтные ситуации с творчеством уличных художников, согласованы ли ваши работы?

– Для Томска очень большая проблема – это выбор места. Побывав в других городах, вижу, как охотно и лояльно относятся власти и жители к муралам. У нас же согласовать, например, стену жилого дома практически невозможно! Все мы видели этот пример с девушкой-свинкой… Городские власти очень консервативны. Они плохо идут на контакт. В Томске развивать эту среду сложно. В основном мы сейчас сотрудничаем с ресурсниками, т.е. работаем на трансформаторных будках и подстанциях «Горсетей». Все наши арт-объекты согласованы, на каждый рисунок у меня есть бумага с синей печатью, иначе в нашем бюрократическом государстве ничего не сделать.

Вы работаете учителем, а как относятся к проекту ваши ученики?

– Я учитель истории уже 10 лет. Мне удалось поработать в разных школах не только города, но и Томского района. Мои ученики классно реагируют. Они включены в этот процесс, они комментируют, даже дают советы. На самом деле, в нашем сформировавшемся в последнее время болоте школьников цепляют такие яркие и интересные проекты, которых делается очень мало, особенно для детей.

Константин Черенков на уроке истории. Фото: Предоставлено героем публикации

Вы называете себя патриотом Томска, а за что именно вы любите наш город?

– За что я люблю наш город, можно говорить долго. Томск – уникальный город, центр России, и здесь своя энергетика. Но самое главное – это люди. Пожив на юге, побывав в других местах нашей страны, я понял, что томичи – это определенный бренд и определенное внутреннее состояние. С местными приятно общаться, они всегда к чему-то стремятся. Не зря именно наш казак Иван Петлин впервые установил отношения с Китаем, а наш Иван Москвитин и другие томичи-первопроходцы делали нереальные вещи, потому что здесь особые условия сформировали их. Также всем известно, что наше томское образование – это показатель качества. Хочется, чтобы город и дальше продолжал развиваться, но, к сожалению, в этом вопросе сейчас идет пробуксовка. Хотя так было не всегда. Поэтому я хочу сделать все, что в моих силах, чтобы исправить это.

А как реагируют томичи на ваше творчество?

– От томичей получаем пока только позитивные отзывы. Это хорошо мотивирует, когда тебе пишут «Я узнал много нового». Для меня, как для учителя, который закладывал в проект, помимо эстетической, еще и познавательную составляющую, это приятно и важно. Негатив поступает, когда мы рисуем не того, кого хотелось отдельным людям.

Подготовка стен к работе. Фото: Предоставлено героем публикации

Что случилось с портретом Потанина на Тверской? Чем закончилась эта история с сайдингом?

– Для портрета томского путешественника мы выбрали распределительную будку «ТомскРТС», она находится в районе пересечения улиц Тверской и Никитина. Компания проведение работ согласовала в 20-х числах мая. Портрет был нарисован в начале июня. После этого выяснилось, что будка стоит в плане капитального ремонта. Но «ТомскРТС» нам все компенсировала и выделила другое место. Мы немного потеряли во времени, но благодаря шуму, что поднялся из-за этой истории, город узнал, что есть наше движение, и вообще вспомнили, кто такой Потанин. Я оценил, как город заступился за портрет своего земляка, и только одно это дорогого стоит.

"Дедушка Сибири"- Григорий Николаевич Потанин. Фото: Ксения Высотина

Что вы можете сказать про последние изменения в городе?

– Все, что сейчас творится в городе, – это не очень правильно. Почему на наше граффити реагируют так хорошо? Потому что это – позитивная инициатива. Хочется отметить и преображение на ул. Усова, где видно одно из немногих современных начинаний, но оно опять же не доведено до ума. Возьмем ту же набережную. Она не работает по функционалу – не является местом притяжения людей, хотя могла бы. Много и других негативных моментов, таких как вырубка деревьев, бесконечные заборы, которые давно уже должны кануть в небытие, если говорить о современном городе. Мы продолжаем сражаться с ветряными мельницами. Власти города не хотят идти на диалог. Например, вместо того, чтобы сделать велосипедные дорожки, по которым люди могли бы ездить на самокатах, поступили проще – снизили им скорость.

Граффити с портретом легендарного баскетболиста и томича Сергея Белова появилось в п. Зональная станция. Фото: Ксения Высотина

На сегодняшний день в городе есть уже три арт-объекта с портретами выдающихся томичей. На ул. Клюева, 26, изображен Иван Москвитин, на Беринга, 4, – Григорий Потанин, а на ул. Зеленой, 31 (пос. Зональная Станция), – баскетболист Сергей Белов. В рамках проекта «Томск – это люди» художники планируют нарисовать еще одну героиню – Марию Бочкареву.

Эта история школьного учителя – прекрасный пример того, как можно сделать мир вокруг себя немного ярче. Ведь у каждого есть соображения о том, что не так с миром, но мало кто прикладывает усилия к улучшению своей собственной жизни.