Новые люди: в Сибирских Афинах может родиться своя «Силиконовая долина»

Роман Валерьевич не только рассказал о личных связях с нашим городом, но и поделился с поклонниками фэнтези своими прогнозами о будущем Томска.

Автор фантастических романов «Разговор с вождем», «Генерал-адмирал», «На переломе веков» и многих других нашумевших произведений, изданных суммарным тиражом 10 миллионов экземпляров, побывал в Научной библиотеке ТГУ, где ему, кроме прочих ценностей, показали первый изданный в Томске Воинский артикул. Человеку с 24-летним опытом военной службы, полковнику милиции в отставке, этот раритет был очень любопытен. С таким же интересом он прогулялся по Новособорной площади. А потом встретился со своими читателями в офисе партии «Новые люди» и посмотрел там ролик про будущий томский межвузовский кампус, который недавно показывали премьеру страны М. Мишустину.

И да, Роман Валерьевич не только рассказал о личных связях с нашим городом, но и поделился с поклонниками фэнтези своими прогнозами о будущем Томска. Вполне реалистичными, как ни странно это звучало из уст знаменитого фантаста.

«Сильный фланг»

Как выяснилось, существование Томска явилось одной из причин появления на свет будущего популярного писателя: родители Злотникова были томскими студентами-физиками. А его прошедший две войны герой-дед, который его вырастил, когда-то был командиром полка в закрытом городе Томске-7, нынешнем Северске.

– Есть в фантастике отдельный жанр – «фантастика близкого прицела». Там описывается то, что должно случиться в течение 5-10 или максимум 15 лет, – так начал свой прогноз Роман Злотников. – Обычно, когда планируют развитие города, пытаются основываться на тех возможностях, которые уже имеются. И усиливать их. «Атакуй сильным флангом», – как говорят военные. Для Томска это в первую очередь – возможности в получении высшего образования.

Судя по всему, в Томске предлагается создать новую Силиконовую долину. И это правильный ход. Что такое Голливуд и Силиконовая долина в Америке? Это когда в одном месте собираются профессионалы в одной и той же области. Люди варятся в своей профессиональной среде, плюс ходят в одни и те же рестораны, спортзалы, библиотеки, и время от времени обмениваются идеями о том, что у них получается, что – нет. Перетекая из одного проекта в другой, более удачливый, они создают некую среду развития. Ту среду, которая постоянно двигает прогресс.

По мнению Романа Злотникова, наш Томск как город это уже делает.

– У вас здесь на один квадратный километр гораздо больше университетов, двигающих вперед и образование, и науку, а значит, и производство, чем в других местах. Развитие производства потребует и рабочих рук, и новых мозгов. И Томск даст как минимум мозги, а возможно, и рабочие руки, которые требуют сейчас новой подготовки.

– Ограничится ли это только развитием Томска как общесибирской образовательной площадки? Думаю, что нет, – размышляет Злотников. – Думаю, что такая концентрация интеллектуалов даст возможность крупным компаниям, инициативным людям развернуть крупные производства на других территориях. Как писатель, пишущий позитивные книги, я надеюсь, что государство озаботится этим и, как минимум, подготовит площадки – подведет электроэнергию, воду, тепло. И даст возможность создавать производства нового типа.

Мечтая – творить

Злотников поделился историей своей жизни. В лихие 90-е у него тоже на фоне безнадеги, в которую погрузилась страна, не раз возникало желание уехать. Он не уехал: память про деда-героя не позволила. Но и жить в той стране, которая появилась после развала Советского Союза, ему не хотелось. И тогда он начал писать книжку – фантастическую, конечно: «Я стал мечтать о той стране, в которой я хотел бы жить».

Как раз в это время был очень популярен анекдот о способах, как можно навести прядок в стране. Один способ – фантастический, другой – реальный. Реальный: прилетят инопланетяне и все сделают, а фантастический – сами справимся. Как писатель-фантаст, Злотников, естественно, начал описывать фантастический способ…

Ту его книжку не ждал крупный коммерческий успех. Но ее заметили люди, для которых были близки идеи преобразования родной страны своими силами. Среди таких людей был и крупный бизнесмен Алексей Нечаев. Он сам нашел Романа Злотникова и предложил вместе поработать над воплощением идей в жизнь. А еще – над превращением своей страны в державу. Ту, на которой держится мир. Нечаев так и сказал: «А давай попробуем сделать то, про что ты написал в книжке».

– Я тогда ему ответил что-то вроде: «Леша, фантаст здесь я». Но как-то так получилось за эти 20 лет, что очень многое из описанного в книге, начало реализовываться. И в масштабах страны, и в нашей совместной деятельности. Президент Путин в начале 2000-х создал Центр стратегического развития. Усилиями Алексея Нечаева организован Экологический фонд, посадивший миллион деревьев. Каждый день делает реальные дела созданная им новая партия «Новые люди». А в Томске почему бы не быть межуниверситетскому кампусу?

В конце встречи Злотников признался:

– У меня ощущение от Томска, что ваш город – уже сейчас готовая точка роста. Ему нужно чуть-чуть помочь реализовать имеющийся потенциал. Сюда обязательно поедут студенты. И свои здесь останутся. Есть уверенность, что Томск еще прогремит. Я думаю, не меньше, чем с «Бессмертным полком».