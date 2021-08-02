Коронавирус в Томске 2 августа 2021 года: коэффициент распространения инфекции ниже единицы, но заболевших 117

В регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С середины июля число заразившихся превышает 100 человек в сутки (показатель сравним с уровнем заболеваемости во вторую волну пандемии зимой 2020 - 21 годов). Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На 2 августа в Томской области общее число заболевших составило 37 418 человек. За сутки было выявлено 117 новых случаев заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 41 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 536, число умерших – 506.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 25,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,98.

Коэффициент распространения инфекции на 2 августа составляет 0,98. Скриншот: сайт yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,8.

По данным оперштаба, в регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. С середины июля число заразившихся превышает 100 человек в сутки (показатель сравним с уровнем заболеваемости во вторую волну пандемии зимой 2020 - 21 годов). Губернатором в связи с этим были продлены ограничения на проведение массовых мероприятий до 15 августа. Напомним, что с 19 июля оперштаб, возглавляемый Сергеем Жвачкиным, ввел двухнедельный запрет на все массовые мероприятия на открытом воздухе. При этом концерты и киносеансы в помещениях могут проходить с заполняемостью в 50%. Мера вводилась в соответствии с рекомендацией главы Роспотребнадзора. Глава региона призвал жителей поставить прививку от коронавируса до наступления осени.

В Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз. Препарат будет распределен во все муниципальные образования региона, включая Северск, сообщил облздрав сегодня, 2 августа.

Уточняется, что за весь период прививочной кампании в регион поступило 282 655 доз вакцины (244 909 - «ГамКОВИДВак», 20 370 - «ЭпиВакКорона», 1 800 - «КовиВак», 15 576— «Спутник Лайт»).

В Томскую область поступила партия вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» в количестве 11 800 доз. Фото: Ксения Высотина

Вакцина «Спутник Лайт» вводится однократно. Ее можно использовать для вакцинации граждан с 18 до 60 лет, переболевших COVID-19, и повторной вакцинации взрослых.

На сегодня прививку от новой коронавирусной инфекции поставили 238 004 человек, в том числе 80 239 человек старше 60 лет. Завершили иммунизацию, поставив два компонента вакцины 182 828 человек, поставив «Спутник Лайт» – 240.