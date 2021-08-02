В Томске связанных женщин отхлестали крапивой

Кто сказал, что порка крапивой в прошлом? Накануне, в Томске местные жители стали свидетелями странного инцидента. Двое мужчин во дворе одного из домов на ул. Красноармейской связали двух женщин средних лет и отхлестали крапивой.

На видеоролике одного из подписчиков telegram-канала «Регион-70» видно, как двое женщин стоят со связанными руками. К ним подходят мужчины, стягивают с них штаны и начинают наотмашь хлестать большим веником из крапивы.

Но на этом участники странного обряда не остановились. Следующее видео не заставило себя долго ждать. После крапивной порки, мужчины решили принудительно помыть своих жертв. Они вынесли ведра с водой и щедро облили женщин. Интересно, что томички «кружка по интересам» не очень сопротивляются, а одна из них даже смеется, когда поливают подругу.

Томичи в комментариях telegram-канала недоумевают, кто-то даже предположил, что это БДСМ по-томски, а кто-то переживает за психическое здоровье участников инцидента. Но пока истинные мотивы странного времяпрепровождения героев видеоролика остаются загадкой.