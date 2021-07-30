Коронавирус в Томске 30 июля 2021 года: 2 новых пункта вакцинации открываются в областном центре

В регионе продолжается вакцинация жителей. На данный момент, по сведениям оперштаба, первый компонент прививки поставили 235 358 жителей. Фото: Ксения Высотина

На 30 июля в Томской области общее число заболевших составило 37 064 человека. За сутки был выявлен 121 новый случай заражения COVID-19.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 38 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 33 419, число умерших – 500.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 25,0 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 0,99.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.

На данный момент коэффициент распространения коронавирусной инфекции равен 0,99.

В регионе продолжается вакцинация жителей. На данный момент, по сведениям оперштаба, первый компонент прививки поставили 235 358 жителей. Завершили иммунизацию 176 100 человек.

Еще два новых пункта вакцинации от COVID-19 открываются в Томске. 31 июля и 1 августа с 12 до 19 часов жители микрорайона «Радонежский» смогут поставить первый компонент прививки в мобильном пункте около магазина «Ярче» (ул. Трудовая, 22/1).

Второй пункт откроется в понедельник, 2 августа, в здании торгового центра «Стройпарк» (ул. Пушкина, 59/10). Здесь прививку смогут поставить все желающие в будние дни с 12 до 19 часов, в выходные – с 10 до 16 часов.

Перед вакцинацией проводится обязательный осмотр врачом-терапевтом, при себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

По сведениям оперштаба, желающие привиться вакциной «Спутник Лайт» могут обратиться в мобильные пункты вакцинации, расположенные в областной библиотеке им. Пушкина (ул. К. Маркса, 14) и в микрорайоне «Радонежском» (ул. Трудовая, 22/1). Эта вакцина ставится только пациентам в возрасте от 18 до 60 лет, переболевшим ранее COVID-19, или привившимся от новой коронавирусной инфекции ранее. Вместе с паспортом, полисом и СНИЛС необходимо предоставить прививочный сертификат или справку о перенесенном заболевании.

В Томской области узнать актуальную информацию о вакцинации можно с помощью чат-бота. Он доступен в мессенджере «Телеграм» https://t.me/VaccineTskBot и на странице оперштаба в социальной сети «ВКонтакте», где необходимо ввести слово «вакцинация».

По данным облздрава, всего в настоящее время в областном центре работает 55 пунктов вакцинации, из которых 47 развернуто на базе поликлиник и больниц, 7 мобильных и 1 стационарный.