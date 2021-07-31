Спелый, сочный и безопасный: как томичам правильно выбрать арбуз

Арбуз – полезный продукт, который дает организму не только ощущение свежести, но и приносит пользу для работы сердца, способствует снижению уровня холестерина и соответственно снижает риск развития сердечно-сосудистых болезней. Фото: Андрей АБРАМОВ

Кто-то из нас ждет июнь ради черешни, август – ради сладких и сочных арбузов. Правда, многие не решаются покупать их раньше, боясь приобрести плод, напичканный нитратами. Однако даже в разгар сезона можно купить не совсем полезный арбуз. Он может быть с нитратами, гнилой или незрелый. Как этого избежать? «Комсомолка» разбиралась вместе с экспертами АНО «Роскачество».

Российский или импортный: откуда привозят арбузы?

Как отмечают эксперты, при выборе арбуза нужно учитывать фактор транспортировки. Чем больше времени требуется на доставку плодов с поля до прилавка, тем больше вероятность, что арбуз сорвали недозрелым.

Традиционные «арбузные» регионы в России – это Волгоградская, Ростовская, Астраханская, Оренбургская области, Краснодарский и Ставропольский край, Республика Дагестан. Самый крупный по площадям выращивания арбузов российский регион – Волгоградская область.

Однако технологии выращивания не стоят на месте и приводят к тому, что арбузы в нашей стране можно выращивать на все более широкой территории. Сейчас арбузы культивируют уже в Саратовской, Воронежской и Курганской областях, в Алтайском, Приморском и Хабаровском крае, а небольшие насаждения в фермерских хозяйствах есть в соседних Омской и Новосибирской областях и даже в Якутии.

Заграничные ягоды к нам приходят в основном из Казахстана (летом) и Ирана (зимой и весной). Также идут поставки из Бразилии, Турции, Узбекистана, Коста-Рики, Китая, Таиланда, Египта и т. д.

Фото: Иван МАКЕЕВ

По цвету и размеру: как выбирать арбуз?

Покупайте арбуз среднего размера (по сравнению с остальными в партии). Хороший плод всегда чистый, без сколов и вмятин, с матовой корочкой, яркими и четкими полосками. Обратите внимание на земляное пятно, которым плод касался грунта. Оно должно быть желтым и ярким. Чем цвет насыщеннее, тем лучше. И главное, чтобы такое земляное пятно было одно.

Стоит ли обращать внимание на сухой хвостик? Высохший арбузный хвостик – не стопроцентный признак вкусного арбуза. Старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства Артем Соколов поясняет, что хвостик может быть высохшим (плохо, когда он пересохший). Это признак того, что арбуз созрел и больше не берет из почвы влагу. Но нужно учитывать фактор транспортировки: пока арбуз доедет до места продажи, его хвостик, если даже плод совсем зеленый, тоже высохнет. На это уйдет всего 3-4 дня.

Среди способов определения качественного арбуза самый распространенный, пожалуй, – метод сжатия. Считается, что спелый экземпляр при сжатии якобы должен издать характерный треск. Но по словам экспертов, такой метод непоказателен и может ввести в заблуждение. Арбуз хрустит при надавливании всего один раз. И, вероятнее всего, он уже хрустнул при транспортировке. Повторное надавливание ни к чему не приведет.

Мифы про нитраты: арбузы не виноваты?

– Нитраты – это своеобразные «витамины роста», удобрения, для подпитки растений. Их используют в сельском хозяйстве повсеместно. Арбузы тоже удобряют нитратами. Если это делается правильно, то к моменту сбора они все нейтрализуются, – отметил Артем Соколов, старший научный сотрудник ВНИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства

Ученые утверждают, что в мире не было зафиксировано случаев отравления человека нитратами из бахчевых. Однако через трещины внутрь плода могут попасть микроорганизмы, вызывающие расстройство желудка и кишечника. Их люди потом и путают с отравлением нитратами.

Выбрав сочный и сладкий арбуз, не забывайте, что диетологи не рекомендуют употреблять больше килограмма мякоти в день, иначе мочегонные свойства пойдут во вред: из клеток организма начнут вымываться полезные вещества.