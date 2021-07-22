Главное богатство - наши люди

В закладке «капсулы времени» участвовали спикер областной Думы Оксана Козловская и глава Асиновского района Николай Данильчук.

Историю знаем, город любим

Жители Асина отметили знаменательную дату концертными программами по микрорайонам города, небольшим праздничным концертом, театрализованной постановкой о первых жителях города, а также автоквестом по историческим местам.

Известно, что в 1895-м в Ново-Кусковской волости Томского уезда, на месте современного райцентра, дюжиной семей крестьян-переселенцев из Новгородской губернии было основано поселение. Но официально основанием поселка Ксеньевского (названного в честь сестры императора Николая II) принято считать 1896 год. С тех пор поселение росло и развивалось, проходя вместе со страной через все важные события. В село Асино населенный пункт был переименован в 1933-м, по названию железнодорожной станции, а статус города приобрел в 1952-м.

Знание исторических фактов и легло в основу автоквеста «Тайна первопоселенцев», который состоялся в день рождения Асина. Его участникам предстояло разгадать исторические загадки и добраться до знаковых мест первыми.

В рамках празднования 125-летия в городском Доме культуры «Восток» прошел ежегодный фестиваль-конкурс «Играй, гармонь!», который собрал виртуозов и молодых талантов из Колпашева, Зырянского, Первомайского и Асиновского районов.

В фойе Дворца культуры развернулась выставка-продажа работ местных мастеров народного промысла. В ДК «Восток» театральная студия «Интермедия» представила зрителям свою новую постановку «Асино - моя Родина» (с соблюдением мер безопасности и шахматной рассадкой в зале). Позже здесь же прошел душевный творческий вечер группы «Иванов и Ко».

- Из-за угрозы коронавируса почти все мероприятия пришлось провести в сокращенном варианте. Часть из них была организована на уличных площадках, часть переведена в онлайн. Большую концертную программу пришлось отменить, ведь здоровье людей намного важнее праздника. Борьба с пандемией по-прежнему остается на первом месте, - подчеркивает глава Асиновского района Николай Данильчук.

Обращение к потомкам

Накануне празднования юбилея в Асине состоялось еще одно значимое событие. В День памяти и скорби горожане заложили «капсулу времени». Она вмонтирована внутрь главной стелы мемориального комплекса на площади Победы, а ее содержимое - это письма-послания для потомков от пяти асиновских ветеранов Великой Отечественной войны.

Мероприятие по закладке капсулы проходило в торжественной атмосфере. Его почетными гостями стали вдовы солдат, труженики тыла и дети войны. Перед собравшимися здесь жителями выступили председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, областной депутат Олег Громов, зампредседателя областного совета ветеранов Петр Дубровин и другие. По замыслу организаторов капсула будет вскрыта в 2045 году, в День Победы.

Обращаясь к жителям, глава Асиновского района Николай Данильчук отметил, что хотел бы дожить до этого времени, чтобы убедиться, что пожелания ветеранов сбылись. «По долгу службы я читал послания участников войны, чьи напутствия заложены в капсулу. Хочется, чтобы молодежь была достойной всех этих пожеланий», - подчеркнул он.

«Обновки» к дню рождения

Юбилейный год для Асина стал знаковым во многих отношениях. Впервые за последние годы здесь отмечается прирост населения - количество жителей стало больше на 59 человек. В основном сюда приезжают люди среднего возраста с детьми.

- Для нас это показательно, что даже в такое непростое время город является привлекательным для жизни. И муниципальная власть сегодня многое делает, чтобы это было действительно так, - поясняет Николай Александрович.

Так, несмотря на пандемию, городу удалось сохранить прежнее количество предприятий малого и среднего бизнеса. Продолжается развитие лесопромышленного парка. Благодаря российско-китайскому сотрудничеству сегодня на асиновском лесозаготовительном предприятии трудится 1 700 человек. Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса даже разработал для его нужд программы подготовки необходимых специалистов.

В 2021 году стартовала реорганизация службы занятости. Помимо переоснащения здания, поменяется и подход к трудоустройству. Теперь она сможет переобучать сотрудников для работы на вакантных должностях.

- В Асине, в отличие от многих других городов региона, по-прежнему есть свой муниципальный транспорт. Сохранить его было непросто, но нам это удалось, - подчеркивает глава района.

Этим летом завершается масштабная трехлетняя работа по ремонту улицы Ленина. Участок длиной более двух километров для реконструкции выбрали сами асиновцы. И вот к юбилею у города наконец-то появится «обновка» - ровное полотно асфальта с пешеходными зонами и освещением.

Преобразились к празднику центральный стадион-манеж «Юность» и городской Дом культуры «Восток», их ремонт длился более двух лет. Новое здание появится у детской поликлиники, которая раньше ютилась на первом этаже многоквартирника. Пройдет капремонт и в инфекционном отделении местной горбольницы, которого жители ждали более 15 лет.

Кроме того, в свой 125-й, юбилейный год город сделал шаг навстречу инновациям. Он стал вторым после Томска, где появится свой центр цифрового образования «IT-Куб». И, конечно, есть у асиновцев свой бренд - развивающийся туристический маршрут и фестиваль «Золотая береста».

- Одним из главных событий юбилейного года станет запуск газопровода, - добавляет Николай Данильчук. - Также в рамках концессии мы планируем ввести в эксплуатацию шесть газовых котельных, которые будут обслуживать многоквартирные дома. Таким образом, в ближайшее время мы полностью уйдем от угля в коммунальной сфере. Для нас это настоящая революция.

В ходе празднования 125-летия Асина часть мероприятий была организована на уличных площадках, а часть переведена в онлайн.

Не оставаться равнодушным

Но главным достоянием города всегда были и остаются его жители. Как когда-то переселенцы вкладывали свой труд в освоение территории, так и сегодня среди асиновцев много тех, кто готов усердно работать на благо малой родины.

- В последнее время наши люди стали больше участвовать в жизни города. Они высказывают свое мнение в рейтинговых голосованиях, осваивают программу инициативного бюджетирования, - отмечает глава Асиновского городского поселения Андрей Костенков. - Активисты есть как среди молодежи, так и среди старшего поколения. Например, силами ветеранов погранвойск у нас создан свой небольшой мемориальный парк.

Андрей Григорьевич уверен: «Пока есть такие неравнодушные жители, наш город будет расти и развиваться!»