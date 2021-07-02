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Здоровье2 июля 2021 21:30

Коронавирус в Томске, актуальные новости 3 июля 2021 года: выздоровели 49, заболели 57 жителей региона

Мы собрали все о ситуации с коронавирусом в Томской области на 3 июля 2021 года
Валерия ЗолотухинаВалерия Золотухина
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Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 698 человек.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 698 человек.

Фото: Ксения Высотина

На 3 июля в Томской области общее число заболевших составило 34 312 человек. За сутки было выявлено 67 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 14 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 698, число умерших – 473.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 20,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2.

В коечном фонде свободно 20,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

В коечном фонде свободно 20,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,2. Скриншот yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,1.

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