Куда сходить в Томске на выходные 3-4 июля

Афиша на летние выходные в Томске. Фото: Ксения Высотина

ВЫСТАВКА ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ

В субботу и воскресенье, 3 и 4 июля с 10:00 до 17:00, прогуливаясь по оранжереям Сибирского ботанического сада посетители могут насладится не только цветением и благоухание тропических растений, но и полюбоваться экзотическими животными из разных уголков нашей планеты.

На выставке посетители смогут увидеть три вида ящериц – бородатую агаму, зеленую игуану и парочку йеменских хамелеонов; 8 видов змей – зеленую бойгу, коврового питона, сетчатого питона, тигрового питона, императорского удава, императорского удава-альбиноса, карликового коста-риканского удава и 15 видов крупных пауков-птицеедов.

СПЕКТАКЛЬ «СОБАКА, КОТОРАЯ НЕ УМЕЛА ЛАЯТЬ»

По случаю закрытия 75-го сезона театра куклы и актера «Скоморох» пройдут финальные спектакли юбилейного сезона.

В субботу, 3 июля в 11:00 «Театр на подушках» представит для самых маленьких зрителей добрый, веселый интерактивный спектакль «Собака, которая не умела лаять» по мотивам книги известного итальянского писателя Джанни Родари.

Вместе с главной героиней Собакой, которая очень хочет научиться лаять, ребята отправляются в путешествие. На их пути встречаются Петух, Лис, Кукушка, Корова и другие персонажи сказки. Старательно и прилежно Собака перенимает их язык: кукарекает, кукует и даже мычит, - но вот по-собачьи так и не выучится никак говорить… До тех пор, пока…

Впрочем, эта история может окончиться по-разному, ведь у этой сказки целых три финала! Не исключено, что ребята все вместе придумают и четвертый!

ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «МУХА ЦОКОТУХА»

В воскресенье, 4 июля в 12:00 на сцене театра кукол «Скоморох» начнется самое настоящее эстрадно-цирковое представление «Муха Цокотуха»: с клоунами, жонглерами, силачами и фокусниками. И посвящено оно Дню рождения Мухи-Цокотухи. Оказывается, именинница - знаменитая цирковая артистка, а ее друзья, букашки и козявки, - гимнасты, канатоходцы, укротители опасных хищников - лягушек.

Этот очень добрый и веселый спектакль поставлен с тонким чувством юмора. Блестящие концертные номера в исполнении ярких, изящных кукол, смешные клоуны и чудесная музыка не оставят равнодушным ни взрослых, ни детей.

ИММЕРСИВНАЯ ВЫСТАВКА ЮРИЯ ШАХОЯНА «ИГРА С ВЕЧНОСТЬЮ»

В воскресенье, 4 июля с 10:00 -19:00 в Первом музее славянской мифологии пройдет иммерсивная выставка Юрия Шахояна «Игра с вечностью», на которой произведения новосибирского скульптора и ювелира оживут при помощи видеомэппинга и специально написанной музыки. Это выставка-медитация, соприкосновение с вечностью и возможность ощутить себя частью инсталляции.

Художник не столько творит форму, сколько изменяет её, раз за разом высекая новый образ. В своем творчестве Юрий Шахоян формирует новую систему координат, играя с извечными сюжетами в искусстве - масками, скульптурными изображениями – и обращает их в современные объекты на глазах у зрителя. Керамические и деревянные панно представляют ностальгию по прошлому, украшения напоминают микросхемы приборов будущего. Соединяя эпохи, автор создает вечность, а гипнотическая музыка максимально погружает зрителей в художественное пространство.

СПЕКТАКЛЬ «РЫЖАЯ ИСТОРИЯ»

В субботу, 3 июля в 11:00 в Театре юного зрителя пройдет спектакль для самых маленьких томичей и их старших братьев и сестер.

Главный герой сказки - Лис, он отправляется в путешествие по разным странам и континентам. Также ему доведется побывать в подводном мире, показанном с помощью теневого театра. Путешествие сопровождается живой музыкой, исполненной на разнообразных инструментах.

«Рыжая история» напоминает домашний театр, где декорациями служат обычные, знакомые всем вещи. Здесь полиэтилен превращается в айсберг, чемодан в дом, а сковородка становится китом. Так зрители спектакля учатся, как возможно по-новому использовать привычные предметы.

Кино на крыше

«КиноНаКрыше» - это прекрасная возможность увидеть вечерний город с необычной стороны и открыть для себя принципиально новый формат просмотра любимых фильмов. На этой неделе покажут в субботу 3 июля – «Робот по имени Чапи», а в воскресенье 4 июля – «Прислуга».

Но если вы боитесь плохой погоды, то отправляйтесь на сеанс под крышей с навесом: 4 июля в воскресенье там покажут «Интерстеллар».

Сбор гостей в 22:15, начало показов в 22:30. Бронь мест здесь.