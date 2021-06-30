Дорогая моя коммуналка: с 1 июля в Томской области вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ

Каждые полгода россияне вновь удивляются, получив платежки с изрядно выросшими цифрами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже традиционно в России с 1 июля повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации по стране не должен превысить 4%.

Фактический рост (опять-таки в среднем) составит 3,3%, сообщила накануне Федеральная антимонопольная служба. Напомним, в прошлом году тарифы на ЖКУ для жителей российских регионов выросли на 3,1%.

Максимальные индексы увеличения коммунальных платежей по всем субъектам Федерации ежегодно устанавливает правительство России. Так, в конце октября 2020 года кабинет министров утвердил для Томской области значение в 5,3% – на такую величину могут в среднем вырасти тарифы на ЖКУ с 1 июля. В 2020 году, заметим, этот показатель составлял 4,7%.

По информации департамента тарифного регулирования Томской области, рост во втором полугодии составит от 3,1 до 7,5% в зависимости от коммунальной услуги. При этом увеличение платы граждан за ЖКУ в муниципальных образованиях региона не должен превышать 7,8%. Эта цифра включает установленный правительством индекс 5,3% плюс допустимое отклонение в 2,5%.

Каждой услуге – своя цена

Тариф на электроэнергию для городского населения, проживающего в домах, оборудованных газовыми плитами, с 1 июля составит 3,85 руб. за киловатт-час. В первом полугодии томичи платили «за свет» 3,66 руб.

Для населения, проживающего в селах и домах, оборудованных стационарными электроплитами и/или электроотопительными установками, тариф ниже. Сейчас он составляет 2,56 руб. за киловатт-час, с 1 июля вырастет до 2,7 руб.

Величина тарифа за отопление с 1 июля с учетом НДС составит 2 088,23 руб. за гигакалорию (на сегодняшний день – 1 942,54 руб.). Как известно, в областном центре поставщиком горячей воды и теплоснабжения является «ТомскРТС».

Рассчитать стоимость горячего водоснабжения не так просто. Ранее сообщалось, что с июля 2019 года на эту услугу установлен двухкомпонентный тариф. Стоимость рассчитывается исходя из расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды. При этом для открытой и закрытой систем водоснабжения для населения, которое подключено к централизованному теплоснабжению, подсчет разный.

Как для открытой, так и для закрытой системы учитывается компонент на тепловую энергию (величина тарифа за отопление). Но при открытой системе считается компонент на теплоноситель, который умножается на объем потребленной воды, а при закрытой – компонент на холодную воду.

Тариф на холодную воду для населения с 1 июля 2021 года составит 52,55 руб. за кубометр (сейчас – 49,81 руб.). За водоотведение нужно будет платить уже 36,49 руб. за кубометр против сегодняшних 34,60 руб. Поставщиком холодной воды в областном центре является «Томскводоканал».

Далее следует вывоз твердых коммунальных отходов. Стоимость услуги регионального оператора по обращению с ТКО (таковым в Томске и Томском районе выступает «Спецавтохозяйство») с 1 июля составит 227,91 руб. за кубометр. До сих пор услуга обходилась в 218,85 руб. за кубометр.

С учетом этого жители города и предместья будут ежемесячно платить за вывоз мусора 56,97 руб. (сейчас 54,71 руб.). Тариф умножается на норматив (3) и делится на 12 месяцев.

Что касается цены на природный газ, департамент тарифного регулирования Томской области пока не сообщил об предстоящих изменениях для населения. В последний раз тарифы обновлялись в августе 2020 года. Сейчас розничная цена тысячи кубометров природного газа составляет 5 432,52 руб.

Томичам пора браться за справочники и калькуляторы: в коммуналке важен точный подсчет. Фото: Александр ГЛУЗ

ФАС усилит контроль

Обязанность контролировать соблюдение предельных индексов изменения размера платы граждан за услуги ЖКХ возложена на ФАС России.

– С 1 июля, после начала действия новых индексов, служба изучит информацию, поступающую в ведомство из органов регулирования, и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы, – сообщает антимонопольное ведомство. – В результате такой работы изменение размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем по стране с 1 июля не превысит 3,3%. Таким образом, в тарифообразовании продолжится реализация принципа «инфляция минус», позволяющая не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов.

По мнению властей, пересмотр тарифов на ЖКУ необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества самих услуг для потребителей.

Предельный размер индексации в размере 4% обусловлен размером инфляции на 2021 год, в зависимости от которой устанавливаются средние индексы роста тарифов в регионах. Именно эти индексы на сегодняшний день являются единственным инструментом сдерживания роста тарифов на коммунальные услуги, заверили в ФАС.

К сведению: существеннее всего в текущем году тарифы на коммуналку могут повыситься в Чечне (на 6,5%), Новгородской области (6,4%), Крыму и Севастополе (6,2%). Самое низкое повышение будет в Мурманской области – не более чем на 3,2%.