«Вели себя по-хамски»: директор томского зоозащитного фонда рассказала, как полиция провела обыск в организации

Из-за того, что полиция забрала флэшки и системный блок, зоозащитники теперь не могут оплатить аренду помещения и корма для животных.

«Друзья! Вы знаете, почему преступность в нашей стране растет? Потому что полицейские «ловят» особо опасных преступников в благотворительных фондах! Вот уже и до нас добрались!», – так начинается не просто пост в соцсетях, а крик о помощи томского благотворительного фонда «Тотошка». Директор Светлана Песковская рассказала «Комсомолке» о том, как сотрудники правоохранительных органов перевернули жизнь фонда с ног на голову.

Директор зоозащитной организации считает, что это все произошло из-за того, что фонд по итогам первого квартала 2021 года подал налоговую декларацию по НДС с суммой к возмещению из бюджета в размере одной тысячи рублей. По словам женщины, налоговая решила, что заявленная сумма НДС незаконна, в связи с чем орган обратился в полицию. И тут понеслось…

В пятницу, 25 июня, под конец рабочего дня в благотворительный фонд «Тотошка» неожиданно нагрянула полиция.

– Об этом осмотре нас никто не предупредил, все произошло в пятницу, в половине пятого вечера. Я тогда находилась на рабочем месте. Пришли трое в штатском с двумя девушками-понятыми. Из всех нежданных гостей представился только один – сотрудник ОБЭП (правильно – ОЭБиПК, отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. – прим. ред.) и показал мне постановление, подписанное руководителем отдела полиции по Ленинскому району. В нем было указано: провести осмотр помещения и выемку документов. По факту, они проводили обыск. Копию этих документов они мне выдать отказались, – рассказала Светлана.

По словам женщины, реестр изъятого имущества сотрудники полиции тоже не составляли, они просто скинули все в коробки. В тот день стражи порядка забрали системный блок, все флэшки, печать организации и документы.

Женщина утверждает, что сотрудники вели себя по-хамски, раскидывали документы, на просьбу надеть маски сотрудники полиции никак не отреагировали. Когда Светлана сказала, что они проводят не осмотр, а обыск, то полицейские стали ей угрожать, что посадят ее на 48 часов.

– У меня во время всего этого безобразия поднялось давление, я хотела сходить в аптеку, но один из сотрудников буквально швырнул меня в кабинет, я ударилась ногой. Позже в медучреждении мне зафиксировали ушиб мягких тканей, – продолжает директор фонда. – Другой полицейский начал кричать, что я препятствую их работе.

После всего этого Светлана решила подойти к девушкам-понятым, чтобы попросить у них контакты. Они могли бы пригодиться при жалобе в прокуратуру. Но девушки демонстративно отвернулись.

– Я потом заметила, что они приехали и уехали с оперативниками на одних машинах, – возмутилась Светлана, – у меня сложилось впечатление, что понятые были не с улицы. И тут я решила все снимать на видео, боялась, что какое-нибудь уголовное дело мне состряпают. Удивительно, как только полицейские увидели камеру, так сразу начали вести себя, как шелковые.

Редакция «Комсомольской правды - Томск» обратилась за комментариями по данному делу в УМВД РФ по Томской области. Но, к сожалению, нас попросили прислать официальный запрос на почту.

Финансы поют романсы

Вчера Светлана обратилась в прокуратуру Ленинского района г. Томска с жалобой на действия сотрудников правоохранительных органов.

Из-за того, что полиция забрала флэшки и системный блок, зоозащитники теперь не могут оплатить аренду помещения и корма для животных, так как все пароли от интернет-банков остались там.

– С расчетных счетов фонда в пользу налоговой инспекции списываются денежные средства. Завтра будет подана жалоба в Управление федеральной налоговой службы по Томской области, пусть разбираются. Если жалоба останется без удовлетворения, будем обращаться в Арбитражный суд Томской области, – добавила Светлана. – Задолженность по налогам была погашена еще 7 июня. Никаких требований об уплате задолженности не приходило. Обидно, что заложниками этого беспредела стали животные.

Ну а пока финансы фонда поют романсы. Организации удалось договориться отсрочить оплату аренды помещения и комуслуг. Хорошо, что арендодатель отнесся с пониманием.

На сегодняшний день на аренду помещения не хватает 7 932 рублей, на коммуналку – 4 860 рублей. Помимо этого, закончился корм, на два мешка нужно 7 380 рублей.

Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Тотошка» был официально зарегистрирован в июле 2018 года. На самом деле его история началась гораздо раньше. Директор фонда Песковская Светлана с 2015 года оказывает помощь бездомным животным. Сначала появился один брошенный котик, потом второй, потом третий… Когда количество животных достигло 30, было принято решение арендовать для них помещение и зарегистрировать благотворительный фонд. На сегодняшний день на попечении организации находится около 56 кошек. Томичи могут помочь фонду пережить тяжелые времена.

Пожертвования вы можете отправить на указанные карты:

Карта Сбербанка 4276 6411 5233 0460 (на имя Натальи Николаевны П. Natalya Peskovskya) привязана к номеру телефона +79039558148

Карта ВТБ 5368 2901 2649 1887 на имя Натальи Николаевны П. (учредитель фонда)

Карта МТС 5366 7280 9006 9926 на имя Анастасии Т. (волонтер фонда)

Карта Тинькофф 5536 9139 9108 2377 на имя Анастасии Т. (волонтер фонда)