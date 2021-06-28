Коронавирус в Томске, актуальные новости 28 июня 2021 года: выздоровели 49, заболели 57 жителей региона

В госпитале на площадях Дворца спорта площадью 2,3 тыс. кв. м размещено 249 коек, оборудованных системой подачи кислорода, однако предусмотрена возможность увеличить количество коек вдвое и более. Фото пресс-службы администрации Томской области.

На 28 июня в Томской области общее число заболевших составило 34 028 человек. За сутки было выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 397, число умерших – 468.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 12,5 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,1.

Коэффициент распространения инфекции составляет на сегодня 1,1. Скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 202,5.

Обсерватор под Томском вновь возобновил работу

На днях в Томске на базе больницы №2 открылось стационарное отделение на 60 мест для пациентов, контактировавших с больными COVID-19, которым ввиду обострения хронических заболеваний необходимо стационарное лечение. Прежде таких пациентов направляли в фильтр респираторных госпиталей.

- В стационаре больницы №2 есть узкие специалисты, которые смогут оказать помощь практически по любому заболеванию, не требующему хирургического вмешательства, - в частности, отметила заместитель губернатора по социальной политике Алена Левко, комментируя решение областного оперштаба.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 жителей региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 397. Фото: Ксения Высотина

Поликлиника больницы работает в штатном режиме, однако плановая госпитализация в стационар приостановлена. Пациенты направляются в другие медучреждения Томска. Об этом сообщил главный врач горбольницы №2 Евгений Новицкий.

Также для контактных пациентов на базе центра делового сотрудничества и отдыха «Томь» развернут обсерватор на 90 мест. Людям, которых помещают сюда, нужно пройти 14-дневную самоизоляцию, тогда как в домашних условиях ее обеспечить невозможно, не подвергая опасности заражения проживающих с ними людей. Сейчас в обсерваторе находятся 32 томича.

Вместо Дворца - госпиталь

Сегодня, 28 июня, резервный респираторный госпиталь, организованный на площадях Дворца спорта в областном центре, начал прием первых пациентов.

По словам губернатора Сергея Жвачкина, настало время его открывать, чтобы другие медучреждения города продолжали оказывать плановую помощь. Во временном госпитале будут лечиться пациенты с легким и среднетяжелым течением заболевания. Решение о создании резервного респираторного госпиталя для лечения больных СOVID-19 в южной части Томска было принято в 2020 году.

В госпитале на площадях Дворца спорта площадью 2,3 тыс. кв. м размещено 249 коек, оборудованных системой подачи кислорода, однако предусмотрена возможность увеличить количество коек вдвое и более. Фото пресс-службы администрации Томской области.

Напомним, в госпитале площадью 2,3 тыс. кв. м размещено 249 коек, оборудованных системой подачи кислорода, однако предусмотрена возможность увеличить количество коек вдвое и более. Отделение интенсивной терапии составляет 16 коек и обеспечено оборудованием для реанимационных действий. Губернатор выразил надежду, что на полную мощность запускать госпиталь не понадобится, так как в регионе теперь достаточно вакцины и можно обезопасить себя, поставив прививки против коронавируса.

Вариантов пройти вакцинацию стало больше

Вакцинация в регионе продолжается: на днях очередная партия вакцины от коронавируса поступила в медучреждения - 54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и 2 430 доз «ЭпиВакКорона» (эта вакцина отправлена на север области). Напомним, на 25 июня прививки поставили 132 500 жителей Томской области, из них 107 486 человек полностью завершили иммунизацию.

Ранее мы сообщали, что в минувшие субботу и воскресенье открылись передвижные и стационарные пункты вакцинации. По информации облздрава, 1 216 человек поставили здесь прививки от COVID-19. За все время вакцинацию против COVID-19 в мобильных пунктах прошли около 2,5 тыс. томичей.

За все время вакцинацию против COVID-19 в мобильных пунктах прошли около 2,5 тыс. томичей. Фото: Ксения Высотина

По-прежнему оставить заявку на вакцинацию в поликлинике жители могут через сайт covidtomsk.ru, портал госуслуг, по единому номеру телефона 122 (набрав после ответа системы в тоновом режиме 8), а также по телефону горячей линии департамента здравоохранения Томской области 8 (3822) 516-616, или через регистратуры поликлиник по месту прикрепления.

Осторожно, мошенники!

Томичи, будьте внимательны: у официального сайта о коронавирусе в России стопкоронавирус.рф (https://bit.ly/3gSsOt6) появились мошеннические сайты-двойники. У них похожие названия и оформление, вот только содержание ресурсов не является достоверным и проверенным. Об этом сегодня сообщил оперштаб.

Что собой представляет подлинный портал? Стопкоронавирус.рф - информационный и просветительский ресурс. С его помощью нельзя вызвать на дом врача, записаться на прием в государственные ведомства или получить другие услуги, но можно получить актуальную и достоверную информацию о текущей ситуации с COVID - 19. В отличие от сайтов-двойников.