Плохая шутка или злой умысел? Житель Томской области разместил фото Геббельса на сайте «Бессмертный полк»

Как отмечают на сайте ведомства, в числе участников уголовных дел — жители Оренбургской, Томской областей и двое граждан Украины. Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В мае 2021 года, накануне празднования Дня победы, общественность потряс совершенно резонансный случай. Жители Оренбургской, Томской областей и двое граждан Украины подали заявку на размещение на сайте «Бессмертный полк» фотографии нацистских преступников: Гитлера, Гиммлера и Геббельса. Была ли это неудачная шутка или злой умысел выясняет Следственный комитет РФ, который незамедлительно завел уголовное дело о реабилитации нацизма.

Известно, что 7 мая 2021 года 20-летний северчанин Сергей Сахаров из Томской области отправил заявку на размещение фото главного пропагандиста Третьего рейха Йозефа Геббельса на онлайн - акцию «Бессмертный полк», указав, что на нем запечатлен «Петров Аркадий Леонидович», заведомо зная, что на ряду с ветеранами Великой Отечественной Войны, публикует фотографию признанного Нюрнбергским трибуналом преступника Нацисткой Германии.

- Следователями допрошены подозреваемые - Андрей Акимов из Оренбургской области и Сергей Сахаров из Томской области. В своих показаниях они признали факты размещения фотографий нацистских преступников и раскаялись в содеянном. Следствием также организован осмотр компьютерной техники и средств связи, которые были изъяты в ходе обыска у фигурантов уголовного дела, - сообщает СК РФ.

Статья по Уголовному кодексу «Реабилитация нацизма» появилась в нашем законодательстве сравнительно недавно - в 2014 году. По ней минимально можно получить до пяти миллионов рублей штрафа или отправиться в места не столь отдаленные на срок от трех до пяти лет.

На сегодняшний день, в рамках уголовных дел проводятся следственно - оперативные мероприятия по закреплению полученных доказательств и устанавливаются все обстоятельства преступлений.