Коронавирус в Томске, актуальные новости 25 июня 2021 года: выздоровел 81 пациент, заболели 60 жителей региона

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 81 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 159 человек. Фото: Ксения Высотина

На 25 июня в Томской области общее число заболевших составило 33 851 человек. За сутки было выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 81 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 32 159, число умерших – 464.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 17,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,23.

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 1 октября. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,9.

В коечном фонде свободно 17,3 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,23. Скриншот с сайта yandex.ru/covid19/stat

Вакцинация в регионе продолжается, к нам пришла очередная партия вакцины от коронавируса, которая, по мнению представителей власти, позволит закрыть существующую на сегодня потребность - 54 015 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (СпутникV) и 2 430 доз «ЭпиВакКорона» (эта вакцина отправлена на север области). «Спутник V» будет распределен пропорционально. В настоящее время прививку от коронавируса поставили 132 500 жителей Томской области, из них 107 486 человек полностью завершили иммунизацию.