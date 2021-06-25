Тишина в законе: томичам о борьбе с шумом в неположенное время

Если ваши соседи вот уже много лет штробят стены или все время что-то пытаются просверлить, не дают вам ни спать, ни отдыхать - звоните в полицию, с ними должны побеседовать либо наложить административный штраф. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Если у вас прямо под окном располагается контейнерная площадка для сбора ТКО и через день-другой мощное «рычание» мусоровоза будит ваших детей ни свет ни заря (хотя этот звук, от которого дребезжат стекла и слегка подрагивает пол, слышать в любое время суток неприятно)... Если в ночи сосед, живущий через этаж от вас, начинает стучать так, что стены трясутся, или «умник» за общей стеной, приняв на грудь свою «норму», орет как помешанный… Как вы обычно поступаете? Идете на разборки? Стоп! Роскачество советует следовать букве закона. И никакой самодеятельности!

В Томске запрещено шуметь в «тихий час» и регламентированы штрафы

Депутаты Законодательной Думы Томской области в декабре 2020 года приняли закон, предусматривающий ответственность за нарушение тишины в многоквартирных домах с 13 до 15 часов. В региональном КоАП ранее она была установлена, но без правил, за нарушение которых могут штрафовать. Теперь и правила утверждены.

Перечень мест, на которые распространяется действие закона, широк – многоквартирные дома, гостиницы, общежития, санатории, больницы, интернаты и так далее. Под запретом использование звуковоспроизводящей аппаратуры, в том числе в автомобилях или на балконах, крик, свист, пение и танцы, стук или игра на музыкальных инструментах, проведение погрузо-разгрузочных работ.

В указанные выше два часа запрещено проведение в будни и субботу ремонтных, строительных работ, из-за которых возникает сильный шум. Правило распространяется на многоквартирники, жилые дома блокированной застройки (в гостиницах или санаториях делать ремонт во время проживания отдыхающих администрация и так не станет).

Проведение таких работ разрешается в рабочие дни и в субботу с 08:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00.

В воскресенье и дни, на которые выпадают государственные праздники, проведение шумных ремонтных работ запрещается в течение всего времени суток.

Сохраняется круглосуточный запрет на шум, возникающий при использовании звуковоспроизводящей аппаратуры. Врубать с чистой совестью в 22 часа сабвуферы и «веселиться» всю ночь никто не имеет права. Так же, как затевать драки и душераздирающие крики в квартирах или под окнами. Это под законным запретом.

Штрафы за шум невелики, но все же они есть. Согласно ст.3.19 КоАП Томской области «Нарушение тишины и покоя граждан», штраф для физлиц составляет 1-1,5 тыс. рублей; для должностных лиц – 3-5 тыс. рублей; юридических лиц – 5-10 тыс. рублей. При повторном правонарушении граждан оштрафуют уже на 2-5 тыс. рублей; должностных лиц на 5-15 тыс. рублей; юрлиц – на 10-20 тыс. рублей.

«Не пой, красавица, в ночи»: как сопротивляться шуму и что признается недопустимым поведением

Эксперты Роскачества разъясняют, какое поведение шумных соседей является нарушением общественного порядка и законных прав соседей. Да, у каждого есть свои представления о том, до какой степени нужно соблюдать тишину, но есть и законодательные ограничения, обязательные для всех.

Шум в квартире регламентирован СП 51.13330.2011 и ГОСТ 12.1.036-81. При этом важно учитывать, что показатели в этих двух документах разнятся, поэтому один случай может трактоваться и как нарушение, и как действие в законных рамках. Но шум, который превышает самый высокий из возможных показателей, – это точно непорядок.

С 07:00 до 23:00 (по СП 51.13330.2011) уровень шума может быть 40-55 децибел. При этом 40 децибел – звук, по громкости равнозначный обычной негромкой речи, а 55 децибел – звук, схожий по интенсивности с двигателем работающего автомобиля.

С 23:00 до 07:00 уровень шума может быть 30-45 децибел (тихий разговор или шум холодильника, стиральной или посудомоечной машины).

Дебоширить под окнами воспрещается в любое время суток, особенно с 13 до 15 часов, когда спят дети. Фото: Архив КП

Если у ваших соседей лает собака и вам это мешает, можно призвать людей к ответственности. В обязанности хозяев входит воспитание животного. Если вы вызовете полицию, участкового, обратитесь в Роспотребнадзор, нерадивых владельцев могут обязать пройти с питомцем курсы дрессуры.

А вот когда за стеной плачет ребенок, ситуация сложнее. Очевидно, что не всегда малыша можно быстро успокоить. В случае, когда у вас есть подозрения, что с ребенком плохо обращаются, можете жаловаться в органы опеки или полицию. Если ребенок в сознательном возрасте нарушает общественный покой – бегает, кричит, бросает мяч по ночам, – тоже можно пожаловаться.

Требования к соблюдению тишины не распространяются на работы, связанные с устранением последствий аварий, стихийных бедствий, проведением неотложных работ. Также нельзя привлечь к ответственности тех, кто производит определенный шум по требованиям исповедуемой религии.

Можно ли шуметь под окнами? В течение той части дня, которая попадает в ограничения соответствующего регионального закона, точно нельзя. Поэтому, если соседи развели шум и гам под вашими окнами, обращайтесь в полицию. На обращение должны среагировать без дополнительных требований (например, замерить самостоятельно уровень шума и сравнить, превышает ли он установленные пределы).

Во дворе разрешено шуметь до того времени, которое определено законом как начало ночи. В 23:10 уже можно вызывать полицейских.

Как поступать, если тишины нет и не предвидится

Если соседи имеют привычку нарушать порядок ночью, то, как уже говорилось выше, звоните участковому или в полицию. На вызов приехать должны (хотя, как мы знаем, на практике это не всегда бывает так). Если ваши обвинения подтвердятся, на дебоширов будет наложен штраф. Не явились полицейские – напишите заявление участковому на шумных соседей, он позже проведет с ними беседу.

Обратитесь в ТСЖ или ЖЭК. С соседями должны провести разъяснительную беседу. Штрафовать, однако, эти организации не имеют права.

Подайте на соседей в суд. Потребуется собрать доказательства – видеоматериалы (с записью звука), показания свидетелей; самостоятельно замерьте уровень шума, если есть специальный прибор, который подтвердит, что шум превышает допустимый уровень.

Не нужно угрожать, лезть в драку, писать оскорбительные записки, портить соседское имущество (дверь, коврик, замочную скважину и т. д.). Потом уже скандалисты могут заявить на вас в полицию или обратиться в суд.