Куда поехать отдыхать летом 2021: томское турагентство рассказало об открытых направлениях

На фоне пандемии большинство стран часто меняет правила въезда для безопасности путешественников и местных жителей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня многие страны уже готовы принимать российских туристов, а на днях Россия возобновит авиасообщение еще с рядом государств. Однако здесь не все так просто. Где-то нет прямого авиасообщения, а где-то путешественников посадят на карантин. «Комсомолка» поговорила с директором томского турагентства Натальей Татариновой и выяснила, какие популярные направления у томичей, для каких стран нужен отрицательный ПЦР-тест, а где достаточно справки о вакцинации.

– Если говорить о тех, что восстановили авиасообщения, то это уже более 50 стран. Из самых популярных и ожидаемых – Турция, Кипр, Болгария, Греция, Эмираты, США, Катар, Марокко, Хорватия, Италия и Египет, – рассказывает Наталья. – Эти страны готовы принимать нас давно, с нашими прививками, ПЦР-тестами, но наше правительство и Росавиация только недавно начали давать разрешение.

По словам турагента, томичи чаще всего выбирают пляжный отдых и такие страны как Турция, Кипр, ОАЭ, Египет. Наши земляки готовы лететь и в Черногорию и Грецию, но прямые рейсы в эти страны пока остаются под вопросом.

Небольшое исследование

Недавно исследовательский центр сервиса Зарплата.ру решил узнать, сколько работающих томичей никогда не выезжали дальше своего региона и не были на море.

Оказывается, что 52% жителей региона никогда не были на море – ни в России, ни за границей, а 69% респондентов не имеют даже загранпаспорта.

Среди основных причин, по которым томичи не путешествуют, люди указывали высокую стоимость авиабилетов и туристических путевок, невозможность поехать в путешествие с семьей, боязнь авиаперелетов, отсутствие времени или необходимость работать постоянно. Одно из исследований компании показало, что почти 60% вынуждены работать в выходные дни.

По данным опроса, в этом году томичи также не планируют много путешествовать. Этим летом треть опрошенных планируют отказаться от отпуска и в основном отдыхать на даче или в деревне.

Среди причин отказа респонденты указывали высокую загруженность российских курортов и неподъемные цены на отдых (31%), продолжающееся закрытие большинства границ (19%), высокий курс доллара (16%), сложная эпидемиологическая ситуация (14%), недостаток средств на отдых (11%), а также закрытие границ с Турцией – 4% уже купили путевки или планировали отдохнуть в этой стране.

Что касается последнего пункта, то можно ликовать. Россия приняла решение о восстановлении полномасштабного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова, ситуация там значительно улучшилась. В Турции снизился уровень заболеваемости COVID-19, а санитарно-эпидемиологические требования жестко соблюдаются, в том числе в ночные часы действует комендантский час для местных жителей. Уровень вакцинации персонала в отелях составляет от 60 до 90%.

Фото: Виталий КАРНАУХ

Турция открыта

Авиасообщение (регулярное и чартерное, Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан) возобновили и вылеты возможны из Москвы и региональных аэропортов.

Для невакцинированных и не переболевших коронавирусом туристов старше 6 лет нужна будет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. На справке должен быть QR-код. Справку требуют при посадке на борт самолета в России, без нее посадка не осуществляется.

По словам Натальи, вместо ПЦР-теста также можно представить справку с результатами экспресс-теста на антигены (аналог ПЦР-теста) к COVID-19. Но тест должен быть сделан не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

Вакцинированные туристы (в том числе и препаратом «Спутник V») должны предоставить сертификат о полной вакцинации двумя дозами, произведенной не позднее чем за 14 дней до въезда в Турцию.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Долгий путь до курортов Египта

По словам турагента, в этом сезоне можно рассчитывать на отдых в солнечном Египте. Правда, из России можно прилететь лишь в Каир, а до таких курортов как Шарм-эш-Шейха и Хургада – добраться только с пересадкой.

Прибывающим нужно будет представить ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до въезда в страну. Обязательно на документе должен быть QR-код, без которого результаты теста не будут считаться действительными. Для тех, кто не смог его сдать в России, может сделать это прямо в египетском аэропорту за 30 долларов.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Полетный пропуск» на Кипр

Пассажиры, въезжающие на Кипр из России, должны пройти тестирование ПЦР не ранее чем за 72 часа до вылета в Республику Кипр. Справка должна быть на английском языке. Детям, которым на момент въезда на Кипр еще не исполнилось 12 лет, прохождение тестирования не требуется.

Помимо этого, не ранее чем за 48 часов до вылета туристу нужно заполнить специальную форму для получения «полетного пропуска» в целях посадки на борт. Без данного документа пассажир не может быть допущен к посадке на рейс. Но если каким-то чудом, вы прибыли на Кипр без данного документа, то вас оштрафуют на 300 евро.

Привитым «Спутником» томичам для посещения Кипра не потребуется никаких других «ковидных» документов, кроме сертификата вакцинации на английском языке, с данными загранпаспорта. Перед поездкой на Кипр необходимо загрузить на платформу Cyprus Flight Pass копию свидетельства о вакцинации (на английском языке) и представить определенные данные о вакцинации.

Дорогие Мальдивы

По словам Натальи, в этом году у томичей как никогда популярны далеко не бюджетные Мальдивы. Объяснение этому очень простое: страна открыта для въезда.

Чтобы попасть на Мальдивские острова необходимо представить справку о прохождении ПЦР-теста (на английском языке). Анализ должен быть сдан не ранее, чем за 96 часа до момента прибытия.

Кроме того, с 28 июня 2021 Россия открывает авиасообщение с еще рядом стран. Так, на регулярной основе будут возобновлены перелеты с США по маршруту Москва – Вашингтон, Москва – Нью-Йорк и обратно. Также совсем скоро возобновляется авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией. Наконец, увеличивается число рейсов в страны, с которыми уже открыто авиасообщение. Это Австрия, Греция (включая острова), Катар, Финляндия, Хорватия и Швейцария.

Что по ценам?

– Если ориентироваться на самое массовое направление как Турция, когда мы бронировали в апреле-мае билеты на лето, то мы всем говорили, что цены соизмеримы с 2019-2020 годом. Сейчас, на ажиотаже, цены скачут каждый день и повышаются очень сильно. Но опять же, смотря с чем сравнивать. Если с отдыхом на наших курортах (цена-качество), то Турция все равно выигрывает.

Если рассматривать Египет, то цены сейчас еще корректируются и начинают «проседать». Это связано с неудобным перелетом и долгим трансфером до курортов. Иногда бывает так, что стоимость путевки может упасть в два раза.

Фото: Мария ЛЕНЦ

На фоне пандемии большинство стран часто меняет правила въезда для безопасности путешественников и местных жителей. Границы открываются и закрываются в режиме реального времени. Но отпуск в этом году уже звучит как план, а не просто мечта.