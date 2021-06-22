Все для фронта: вспоминаем трудовой подвиг томичей в годы Великой Отечественной войны

По традиции 22 июня мы отдаем дань памяти великому поколению победителей – фронтовиков и тружеников тыла. Фото: gubernator.tomsk.ru

С начала Великой Отечественной войны прошло 80 лет, все дальше в историю уходят те события, но бессмертный подвиг народа на фронте и в тылу никогда не сотрется из памяти. В Сибири не рвались снаряды, однако наши земляки отдали Победе все возможное и невозможное. Жизнь в тылу шла под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!».

На оборонные нужды

По данным регионального Центра документации новейшей истории, к началу войны в Томске насчитывалось более 150 тыс. жителей. Напомним, тогда это был город областного подчинения, а «столица» находилась в Новосибирске. Всего в пределах нынешней Томской области проживало около 600 тыс. человек.

В индустриальном отношении Томск не располагал развитой промышленностью, хотя здесь находилось несколько предприятий союзного значения, в том числе электромеханический завод, фабрика карандашной дощечки и другие. Всего перед войной насчитывалось около 80 заводов, фабрик и промышленных заведений.

С первых же дней Великой Отечественной в тыловой город были эвакуированы заводы и фабрики, институты и технические училища, правительственные учреждения, госпитали, детские дома, а также неорганизованное население – всего более 60 тыс. человек. Большинство трудоспособного населения подключилось к выполнению военных заказов.

Спустя месяц после начала войны, 21 июля 1941 года, бюро Томского горкома ВКП(б) утвердило «План перевода промышленных предприятий города Томска для работы на оборонные нужды». Согласно этому документу, например, хлебокомбинат развернул производство «сухарей специального назначения», гормолзавод начал выпускать казеин, фабрика карандашной дощечки – тару для консервов и боеприпасов, швейная мастерская – гимнастерки и солдатское белье.

В дальнейшем «карандашка» производила также аккумуляторный шпон, спичфабрика – зажигательную смесь для борьбы с танками, получившую в народе название «коктейль Молотова», а кондитерская фабрика – пищевые концентраты. Предприятия местной и кооперативной промышленности перешли на выпуск так называемой спецпродукции – изготовление лыж, волокуш, катушек, ружейных болванок, производили ремонт полушубков и так далее.

Памятник женщине и подростку, ковавшим Победу в тылу, был открыт в 2014 году на площади Новособорной.

Цифрами статистики

Именно в годы Великой Отечественной войны, несмотря на все трудности и потери, Томск сформировался как крупный промышленный центр, приняв и запустив в работу эвакуированные с европейской части страны заводы и фабрики.

Томскстат предоставил статистические данные, которые дают возможность увидеть масштабы изменений, произошедших в промышленности в тяжелый период испытаний и лишений, выпавших на долю сибирского тыла.

Производственный потенциал промышленности за годы войны значительно вырос, отмечают специалисты. В Томской области выпуск промышленной продукции в 1945 году увеличился в сравнении с 1940-м в 1,9 раза, главным образом за счет предприятий, работавших на нужды фронта и выпускавших военную технику, оружие, боеприпасы, снаряжение.

В машиностроении и металлообработке выпуск продукции увеличился в 9 раз, химической и нефтехимической промышленности – в 2,2 раза, электроэнергетике – в 1,8 раза, легкой промышленности – в 1,6 раза.

В частности, в 1945 году было произведено 53 тыс. электродвигателей (в 1941-м – 28 штук), 181 тыс. манометров (до войны они не производились), 2,5 млн подшипников (в 1941-м – всего 30 тыс.). Также за четыре года укрепилась энергетика области: выработка электроэнергии увеличилась почти в два раза и в 1945-м достигла 61 млн кВт/ч.

В то же время война отрицательно повлияла на развитие местной промышленности, выпускающей мирную продукцию. По данным Томскстата, в 1945 году в сравнении с 1940-м спад наблюдался в производстве стройматериалов (на 56,7%), пищевой промышленности (на 46,8%), лесной и деревообрабатывающей отрасли (на 26,7%).

По сравнению с 1940 годом сократилась вывозка деловой древесины в два раза, производство пиломатериалов – в 3,5 раза, кирпича строительного – в 6 раз. В пищевой промышленности производство мяса уменьшилось в 5,8 раза, значительно снизился выпуск колбасных изделий, масла животного, муки, хлеба и хлебобулочных изделий (в 2,5 раза). Правда, на 45% увеличился улов рыбы, а производство водки и ликероводочных изделий выросло в 1,7 раза.

Минувшим летом Томску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Фото: tomsk.gov.ru

Город трудовой доблести

После окончания войны многие предприятия были перенесены обратно, в европейскую часть страны, но немалая их часть осталась в Томске. И те, и другие дали серьезный толчок к развитию местной промышленности.

За значительный вклад томичей и всех жителей региона в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность 2 июля 2020 года Томску было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести».

В апреле нынешнего года в Лагерном саду перед аллеей, ведущей к мемориалу, появились две стелы в честь этого события. На одной из них помещен текст указа президента о присвоении городу почетного звания, на другой перечислены сведения о трудовом подвиге военного поколения жителей Томска. На стелах также установлены барельефы, на которых отображены эпизоды трудовых будней томичей в годы войны.