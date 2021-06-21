Коронавирус в Томске, актуальные новости 21 июня 2021 года: в горбольнице №3 снова развернут респираторный госпиталь

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 1 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 971 человек. Фото: Ксения Высотина

По состоянию на 21 июня, в Томской области общее число заболевших составило 33 623 человека. За сутки было выявлено 47 новых случаев заражения COVID-19. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 1 жителя региона. Общее число исцелившихся от «короны» составляет теперь 31 971, число умерших – 459 (+5 за сутки).

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции 5 человек. Все входили в группу риска по возрасту и сопутствующим хроническим заболеваниям, в числе которых сахарный диабет, ожирение, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкология. У всех инфекция осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, респираторным дистресс-синдромом, инфекционно-токсическим шоком, - рассказали в оперштабе.

В коечном фонде, развернутом для лечения зараженных коронавирусом пациентов, свободно 21,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,19.

В коечном фонде на сегодня свободно 21,7 % мест. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,19. Скриншот графики с сайта yandex.ru/covid19/stat

Напомним, этот показатель ниже единицы, а также наличие более 50% свободного коечного фонда являются ключевыми условиями поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Данный режим по решению губернатора продлен до 30 июня. Третий ключевой фактор - охват тестированием (он должен быть более 110 на 100 тыс. населения), который в Томской области сейчас составляет 201,2.

Назад, к госпиталю

Рост числа заразившихся коронавирусом томичей продолжается. В связи с этим в горбольнице № 3 на базе инфекционного отделения снова открыт респираторный госпиталь, сообщил сегодня региональный оперштаб. За сутки он принял 32 пациента.

Всего в отделении развернуто 70 коек с точками подачи кислорода.

По словам Алены Левко, вице-губернатора по социальной политике, дополнительные площади инфекционного отделения разгрузят другие респираторные госпитали, предотвратив перенаполняемость палат. «Открывать подготовленный резервный госпиталь во Дворце спорта пока необходимости нет», - заявила она.

На площадях инфекционного отделения ГБ-3 снова возобновил работу респираторный госпиталь. Фото: Ксения Высотина

В оперштабе уточнили: коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек, из которых свободны 196. Кроме горбольницы №3, респираторные госпитали работают в МСЧ №2, Томской районной больнице, в ТОКБ и Северске (на базе перинатального центра).

Прививку от коронавируса можно поставить в выходные

Укрепить иммунитет к COVID-19 поможет вакцина, убеждены медики. По информации регионального оперативного штаба, 929 томичей поставили прививку от коронавируса 18-20 июня в двух мобильных и одном стационарном пунктах вакцинации Томска.

Напомним, первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Томске был развернут 14 июня; в тот день вакцинировалось 262 томича. Работу «передвижек» у торговых центров «Манеж» и «Изумрудный город» обеспечили поликлиника №4 и ТНЦ СО РАН, межвузовская поликлиника и МСЧ «Строитель».

929 томичей поставили прививку от коронавируса 18-20 июня в двух мобильных и одном стационарном пунктах вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как уточнили в облздраве, 26 и 27 июня с 10 до 16 часов передвижной пункт вакцинации от COVID–19 снова заработает рядом с «Изумрудным городом» - возле скульптуры героям книги «Волшебник Изумрудного города». Томичам, которые вакцинируются там в указанные дни, необходимо будет ввести второй компонент препарата в том же прививочном пункте через 3 недели. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.