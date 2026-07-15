«Спас детей, но погиб сам»: Из Томи на 4 сутки вытащили тело героя

Место трагедии. Именно здесь мужчину унесло течение. Фото: СУ СК России по Томской области

Следственные органы Томской области проводят доследственную проверку по факту гибели 33-летнего мужчины на реке Томь вблизи села Коларово. Десятого июля он бросился в воду на помощь тонущим детям, но не справился с течением, в связи с чем возбуждена проверка на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей сто девятой Уголовного кодекса Российской Федерации. Подробности трагедии рассказали сегодня в СУ СК России по Томской области.

По предварительным данным, десятого июля трое взрослых родственников с тремя малолетними детьми пришли на берег реки. Дети с разрешения взрослых купались в необорудованном для этого месте и в какой-то момент начали тонуть. Один из находившихся на берегу родственников и случайный очевидец происшествия бросились в воду на помощь. Благодаря их совместным усилиям детей удалось спасти. Однако сам мужчина не справился с сильным течением реки и утонул. Четырнадцатого июля его тело было извлечено из воды водолазами.

В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Специалисты спасательных служб обращают внимание граждан, студентов, местных жителей и мигрантов на строгое соблюдение правил безопасности на водных объектах. Категорически запрещается купаться в необорудованных местах, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять детей у воды без непрерывного присмотра взрослых. За нарушение данных требований предусмотрена административная ответственность в виде штрафов, а в случае тяжких последствий может наступить и уголовная ответственность.

Соблюдение элементарных мер предосторожности позволяет жителям сибирских населенных пунктов избегать трагедий и сохранять свои жизни. Ответственное отношение к правилам поведения на воде и использование только оборудованных пляжей со спасательными постами способствуют поддержанию безопасной среды отдыха в регионе.

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